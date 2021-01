Konec tedna do 30 centimetrov snega, naslednji teden konec zime?

Nevarnost snežnih plazov je nad nadmorsko višino okoli 1800 metrov znatna, 3. stopnje, nižje pa večinoma zmerna, 2. stopnje.

Topel začetek februarja

V drugi polovici naslednjega tedna nas čaja pretežno oblačno vreme z višjimi temperaturami. FOTO: Arso

Danes bo pretežno oblačno. Dopoldne bo občasno deževalo na zahodu, popoldne pa tudi drugod, manj verjetno v severni in severovzhodni Sloveniji. Pihal bo zmeren jugozahodni veter, ki bo zvečer slabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 7, ob morju in v vzhodnih krajih do 10 stopinj Celzija, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso). Občasno bo rahlo snežilo z mejo sneženja med 1000 in 1500 metri, meja sneženja se bo čez dan dvigala.V soboto dopoldne bo delno jasno, zjutraj bo po nižinah megla. Sredi dneva in popoldne se bo od zahoda pooblačilo, ponekod bo spet zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo v zatišnih legah severne Slovenije od –7 do -3, drugod od –2 do 1, najvišje dnevne od –1 do 6, ob morju in v vzhodnih krajih do 11 stopinj.Zvečer in v noči na nedeljo bo občasno deževalo. Meja sneženja bo na začetku padavin verjetno že pod 1000 metri in se bo hitro spustila do nižin, hladilo se bo. Sprva bo še pihal zmeren jugozahodnik, ki bo do nedelje zjutraj oslabel in se obračal v vzhodne smeri. V nedeljo čez dan bo sneženje oslabelo in popoldne ponehalo, po nižinah Primorske bo rahlo deževalo. Predvidoma bo v gorah zapadlo 10 do 30 centimetrov snega. Več snega bo v visokogorju, kjer bo hladnejše in bo sneg bolj suh in rahel. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja.Prvi dan februarja kaže na pretežno oblačno in suho vreme. V ponedeljek nas bo oplazila nova vremenska motnja, od torka do sobote pa bomo na robu območja visokega zračnega tlaka. Od zahoda bo pritekal postopno toplejši zrak.Od ponedeljka do petka bodo padavine malo verjetne, le na zahodu bo od četrtka do sobote predvsem v hribih možen rahel dež. V četrtek bo zapihal jugozahodnik, toplejše bo. Pričakovati je spomladanske temperature, ki bodo lahko presegle 15 stopinj.