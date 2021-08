Starši, pozor: vlada spremenila odločitev glede novih pravil v šolah in vrtcih

Odločitev vlade, da morajo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT) poleg zaposlenih v šolstvu izpolnjevati tudi vse druge osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno-izobraževalnih zavodov in so starejše od 15 let , je dvignila kar nekaj prahu.Pristojni so zato na večerni dopisni seji odločili za dopolnitev odloka, saj je v vrtcih in šolah posebna situacija, ki predstavlja vsakodnevni prihod in odhod staršev in drugih oseb in traja le kratek čas. Za starše in druge osebe, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka v vrtec, v 1., 2. ali 3. razred osnovne šole, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali v zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, izjemoma ne velja pogoj PCT.Obvezno pa je nošenje zaščitne maske in upoštevanje vseh drugih preventivnih ukrepov: razkuževanje rok, ohranjanje varnostne razdalje, zračenje prostorov. Za vse druge prihode staršev v vrtec ali šolo (npr. ob uvajanju otroka v vrtec, na pogovorne urice in roditeljske sestanke) pa velja vselej tudi pogoj PCT.