Brez pogoja PCT v vrtce in šole ne bo mogoče vstopiti

Kaj določa odlok?

Odlok določa, da morajo za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja izpolnjevati vse osebe, ki opravljajo delo v vrtcih in osnovnih šolah, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, domovih za učence, dijaških in študentskih domovih, organizacijah za izobraževanje odraslih, srednjih in višjih strokovnih šolah ter v visokošolskih zavodih, kakor tudi vse druge osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno-izobraževalnih zavodov in so starejše od 15 let, o čemer jih vzgojno-izobraževalni zavod obvesti na vidnem mestu s pisnim obvestilom.



To pomeni, da morajo vsi, ki vstopajo v katerikoli vzgojno-izobraževalni zavod, izpolnjevati pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja. V kolikor se otroka prevzame pred vhodom v stavbo zavoda, izpolnjevanje pogoja ni potrebno.

Zaposleni oziroma tisti, ki opravljajo dejavnost v vzgoji in izobraževanju, lahko dejavnost opravljajo, četudi ne izpolnjujejo pogojev prebolevnosti, cepljenosti in testiranja iz odloka, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, vendar samo v primeru, da se tedensko testirajo na virus SARS-CoV-2 s hitrim antigenskim testom (test HAG).



Za učence in dijake se bo v skladu z uredbo, ki ureja izvajanje presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2, izvajalo samotestiranje.



Veljavnost odloka je določena za sedem dni, kar pomeni, da začne veljati 23. avgusta 2021 in velja do vključno 29. avgusta 2021.

Zdravstveni stroki skušajo zaupati

Državni sekretar na ministrstvu za izobraževanjeje na novinarski konferenci razjasnil dilemo glede vstopa v vrtce in pogoja PCT. »Kar se tiče vrtcev, trenutni odlok govori, da vsi tisti, ki so starejši od 15. let in ne izpolnjujejo PCT-pogoja, ne morejo vstopati v prostor. Če so tam zaposleni, je dovolj testiranje enkrat tedensko. To velja za ta teden in najbrž bo veljajo za prihodnji teden.« Orehovec je dejal, da se je morda na zadnji novinarski konferenci nerodno in nejasno izrazil. Povedal je še, da je starejšim od 15. let dovoljeno vstopiti v zunanji šolski prostor. »Kar se tiče vstopa v notranje prostore, pa predlagamo, da tisti, ki pogoja ne izpolnjujejo, predajo otroka pri vhodu v samo stavbo. To je praksa, ki jo v številnih vrtcih že upoštevajo.«Orehovec je na novinarski konferenci ob robu 7. konference ravnateljic in ravnateljev VIZ v Republiki Sloveniji na Brdu pri Kranju odgovoril še na vprašanje, kako se bo letošnje šolsko leto razlikovalo od lanskega. »Začetek šolskega leta bo podoben kot lanski in upam, da bo tako šlo tudi naprej. Ni odvisno od nas. Ta hip težko napovedujemo, sploh glede na to, kaj napoveduje zdravstvena stroka. Napovedujejo, da bo prisotnost okuženih v našem prostoru še večja. Skušali bomo doseči to, da bodo šole in vrtci odprti. Osredotočeni bomo na to, kaj se dogaja na posamezni šoli in ukrepali s karantenami. V tem obdobju bo imel ravnatelj pristojnost, da na začetku sam organizira način izobraževanja. Fokus je izobraževanje v šolah.«Na številna pisma staršev, ki ne želijo, da njihovi otroci v šolah nosijo maske, pa Orehovec odgovarja: »Udeležence prosimo, da čim bolj skušajo upoštevati predpise, ki si jih nismo izmislili mi, temveč zdravstvena stroka, ki ji skušamo zaupati. Predlagam, da se priporočila upoštevajo.«