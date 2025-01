Tretjega junija bo minilo že 27 let od mafijskega umora Veselina Jovovića - Vesa. Kdo ga je tistega dne ustrelil v Latino baru v Zupančičevi jami v Ljubljani, vse do danes ostaja neznanka. Je pa ta krvavi dogodek sprožil številna ugibanja o dejanskem obstoju črnogorske mafije v Ljubljani. Je bil Veso res glavni šef ali morda zgolj nadležen posameznik, ki se je osamosvojil in znebil spon, ki naj bi ga vezale na kriminalne združbe? Organi odkrivanja nikoli niso uradno potrdili Jovovićeve domnevno glavne vloge v nezakonitih poslih, ki naj bi prinašali velike zaslužke. Glede na dogajanje na ljublj...