»Oj, mladost ti moja, kam odšla si, kje si?« je zadonelo iz grl nastopajočih in obiskovalcev slovesnosti ob 70-letnici doma starejših občanov na Bokalcah. Vendar slovo od mladosti ni ne tragično in ne žalostno, kot prepeva pesem, če je le starost dostojna in jo imamo možnost preživljati obdani z ljudmi, ki jim je mar. In zaposlenim v enoti Bokalce je mar, smo lahko slišali v govoru direktorice DSO Ljubljana Vič - Rudnik mag. Melite Zorec, na lastne oči pa smo se o tem lahko prepričali ob pogledu na zadovoljne obraze stanovalcev, prostovoljcev, upokojenih zaposlenih in nekaterih zaposlenih (ve...