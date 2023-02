Lokalne volitve so tisti štiriletni čas, ko zabrnijo gradbeni stroji in marsikje zadiši po svežem asfaltu – nove pridobitve so marsikateremu županu v ponos. Tako je tudi v kraju, ki je Združenim državam Amerike dal predzadnjo prvo damo Melanio Trump; po nekaj letih se – med drugimi prenavljanji –nadaljujejo tudi dela na gradnji atletskega stadiona, ki so si ga zamislili na močvirnatem in plazovitem terenu. »Izvedbena dela so se začela po izvajanju dlje trajajočih geoloških raziskav ter pridobljeni dodatni študiji stabilizacije terena,« so prejšnji mesec sporočili ...