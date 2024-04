Srnjak mrtev, lovcu grozijo, zaposlenemu v ladjedelnici pa žal, da je poklical na pomoč

V sredo je odmevala zgodba usmrčenega srnjaka, ki je zašel v izolsko ladjedelnico, lovec pa ga je zdravega in nepoškodovanega obsodil na smrt. Medtem ko Lovska zveza Slovenije (LZS) pravi, da je lovec ravnal v skladu z zakonom, pa je zaposlenim v ladjedelnici žal, da so poklicali na 112, da je k njim zašla žival.

Melita Trbovšek z društva Lajka, društvo za zaščito in pomoč živalim v stiski, se je za Slovenske novice odzvala na incident v Izoli. V društvu so nad dejanjem lovca ogorčeni, Trbovškova pa poudarja, da se takšen incident v civilizirani družbi ne bi smel zgoditi.

»Če najprej omenimo povzročanje splošne nevarnosti: streljati z lovsko puško v mestu, v prisotnosti drugih oseb, v bližini pločnika in drugih objektov, kjer se zadržujejo ljudje, je nezaslišano, če res ni ogroženo življenje ali zdravje ljudi. Obenem želimo poudariti, da je bila smrt nikomur nevarne prostoživeče živali nepotrebna, saj bi se lahko problem rešil tudi drugače,« ocenjuje Trbovškova.

»Kdo tu laže?«

Lovska Zveza Slovenija je v odzivu zapisala, da je ustno odločbo za dovoljenje za odstrel lovcu dal lovski inšpektor. »Če je to res, potem bi se morali vprašati tudi o kompetentnosti slednjega,« ocenjuje Melita Trbovšek.

Kot kaže, pa ostaja več odprtih vprašanj.

V LZS namreč trdijo, da policija ni uvedla preiskava dogodka, češ da lovec ni povzročil splošne nevarnosti, a je navedbe lovcev koprska policijska uprava ovrgla. Kot so nam dejali na PU KP policisti zbirajo dokaze za potrditev suma storitve kaznivega dejanja Povzročitve splošne nevarnosti in da bo o ugotovitvah obveščeno pristojno državno tožilstvo.

»Kdo torej laže?,« se sprašujejo v Lajki in poudarjajo, da bodo v najkrajšem času zoper lovca podali ovadbo za storitev kaznivega dejanja.

Klicatelju je žal, da je poklical lovca na pomoč

Pisali smo, da je potem, ko je srnjak okoli petih zataval v ograjeno območje izolske ladjedelnice, tamkajšni uslužbenec, ki v ladjedelnici dela 21 let, malo pred sedmo poklical na pomoč. Ta klic je zelo obžaloval.

»Bil je zelo napadalen in aroganten, napodil me je proč. Odstrani se, je ponavljal,« je za naš portal pripovedoval sogovornik, ki je lovca prosil, da odstrani puško in dobi ribiško mrežo, da bi srnjaka ulovili, naložili v avto in odpeljali v gozd.«

Lovčevo dejanje in njegovo obnašanje v tej situaciji je bilo po pričevanjih prisotnih in ogledu posnetkov s kraja dogodka tudi po mnenju Trbovškove »popolnoma nestrokovno, arogantno, neprimerno in kaže na odnos lovske bratovščine do vsega ostalega sveta.«

»Njihova sporna primitivna dejanja v zvezi z živalmi, s katerimi se nekateri celo hvalijo tudi po socialnih omrežjih, so z našega vidika moralno in etično dno. Žal pa so lovci prepredli tudi centre moči, ki v naši državi vedrijo in oblačijo, zato se nikoli ne zgodi nič in kameradi vedno dosežejo, kar so si zamislili. Poleg tega pa niti gnilih jabolk v lastni košari ne odstranijo, kar njihov imidž v javnosti še poslabšuje. Žal pa jim za to ni kaj dosti mar - psi lajajo, karavana pa gre po starih vzorcih čisto mirno mimo,« komentirajo v društvu Lajka.

Lovski čuvaj je medtem lovsko inšpektorico obvestil, da je deležen neprimernih in žaljivih komentarjev v javnosti ter groženj. Z videoposnetkov, ki so zaokrožili na družbenih portalih, je mogoče razbrati njegovo identito.