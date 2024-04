V ponedeljek okoli petih je srnjak zataval v ograjeno območje izolske ladjedelnice. Dve uri je neuspešno iskal izhod med plovili, zato je tamkajšnji uslužbenec, ki v ladjedelnici dela 21 let, malo pred sedmo zvečer na pomoč poklical 112, rekoč, naj pokličejo lovce, da žival ulovijo in jo odpeljejo v naravo. Ta klic je tudi včeraj, ko smo se pogovarjali z njim, zelo obžaloval. Ker je po njegovem mnenju zdravo in nepoškodovano žival lovski čuvaj obsodil na smrt. »Prišel je po 20 minutah, največ pol ure. Ni prišel z mrežo ali uspavalom, ampak s puško. Nihče jih ni poklical, da pridejo srnjaka us...