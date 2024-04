Po uboju srnice v izolski ladjedelnici policija preiskuje lovca in zbira obvestila

Pisali smo, da je v izolsko ladjedelnico zašla srna. Tamkajšnji delavci so na pomoč poklicali Lovsko družino Izola za pomoč, a je lovec na kraju dogodka srno ustrelil. V delu javnosti so se pojavljala številna vprašanja, ali lovec lahko ubije srno sredi urbanega območja, če žival ne ogroža nikogar. Vrstile so se tudi prijave na Policijsko upravo Koper zaradi lovčevega ravnanja.

Z Lovske zveze Slovenije so nam odgovorili, da lovec ni ravnal v nasprotju z zakonom, medtem pa policija še zbira obvestila zaradi domnevne splošne povzročitve nevarnosti.

Lovska zveza Slovenije: »Lovec je ravnal v skladu z zakonom«

Takole so odgovorili v Lovsko zvezi Slovenije:

»Lovski čuvaj Lovske družine Izola je v dogodku v izolski ladjedelnici, ko je odstrelil tavajočo srno, ravnal v skladu z zakonom in v skladu s svojimi pristojnostmi.

Poklical je lovsko inšpekcijo, opisal situacijo in prosil za navodila. V bližini ni bilo na razpolago narkotika in puške za omamljanje, zato je inšpektor z ustno odločbo odredil usmrtitev in odstranitev živali, ki se je v paničnem begu zaletavala v mrežo, pri čemer je utrpela poškodbe.

Obvestil je tudi policijo in prosil za zavarovanje kraja dogodka zaradi uporabe strelnega orožja. Policija se ni mogla odzvati v realnem času zaradi zadržanosti razpoložljivih patrulj na obravnavi prometne nesreče. Upošteval je vse varnostne ukrepe v zvezi z uporabo orožja v urbanem okolju in žival skladno z odločbo pristojne inšpekcije usmrtil.

Glede na dejstvo, da policija ni uvedla preiskave dogodka, lahko z veliko gotovostjo sklepamo, da lovec ni povzročil splošne nevarnosti. Vsaka uporaba strelnega orožja v urbanem okolju predstavlja določeno tveganje, nikakor pa ne pomeni avtomatičnega povzročanja splošne nevarnosti. Lovci so edini, ki imajo pooblastilo in obvezo usmrtiti divjad v urbanem okolju na podlagi odločbe pristojnega organa. Policisti to lahko storijo izjemoma, v primerih ogroženosti življenj.

Za razumevanje izpostavljenega dogodka v širšem kontekstu posredujemo nekaj statističnih podatkov v zvezi z lovom in izgubami srnjadi na letni ravni v loviščih lovskih družin (brez lovišč s posebnim namenom) – podatki so za leto 2023:

• 28.073 osebkov srnjadi smo odstrelili lovci,

• 4.208 osebkov srnjadi je bilo povoženih v avtomobilskih prometnih nesrečah,

• 66 osebkov srnjadi je usmrtil vlak,

• 241 osebkov srnjadi so do smrti raztrgali domači psi,

• 544 osebkov srnjadi (večinoma mladičev) so pokosili s kosilnicami,

• 333 osebkov srnjadi so požrle zveri,

• 213 osebkov srnjadi je poginilo zaradi bolezni.«