Srednjeveški vrvež na gradu

Na sporedu bodo jubilejni, deseti Grajski dnevi, ki bi jih morali izvesti že maja lani. Šestnajstega maja se namreč spominjamo pomembnega dogodka v zgodovini Ljubljanskega gradu; na ta dan leta 1905 je namreč takratni županv imenu mesta odkupil trdnjavo od državnih oblasti za 60.200 kron in jo tako rešil pred nadaljnjim propadanjem.Dan grajskih norčij bo z nastopi različnih skupin dvornih norčkov zaznamoval sobotno (4. september) dogajanje med 10. in 16. uro. »Nedeljsko (5. september) dogajanje bo popestril srednjeveški vrvež v Grajskem parku,« je sporočila, vodja odnosov z javnostmi Ljubljanskega gradu. »Z viteškimi dvoboji, plesnimi nastopi ter s predstavitvijo različnih poklicev in veščin obrtnikov iz tistega časa bomo pričarali pravo srednjeveško vzdušje. Dogajanje bo potekalo med 10. in 18. uro. Na ta dan bomo na široko odprli grajska vrata in ponudili brezplačen ogled gradu in vseh njegovih vsebin. Če bo deževalo, bomo Grajske dneve odpovedali, zato spremljajte obvestila na naši spletni in FB-strani. Za obisk kulturnih prireditev morajo obiskovalci izpolnjevati enega od treh PCT-pogojev, ki ne velja za osebe, mlajše od 15 let. Obiščite nas in doživite živahen utrip dogajanja nad mestom!«Obiskovalci se bodo lahko preizkusili tudi v srednjeveških družabnih igrah in spretnostih, kot so lokostrelstvo in mečevanje ter met sekiric, se fotografirali na mučilnem kolesu ali v kladi ipd. Za glasbo bo poskrbela skupina Gallenberg Vagantes, za šaljivo razpoloženje pa žonglerska skupina Čupakabra, Teater Cizamo in Arbadakarba – ZUM Kreativa. Prava paša za oči bodo animatorji Ljubljanskega gradu, oblečeni v srednjeveške kostume, in grajska maskota, podgana Friderik, ki se bodo sprehajali med obiskovalci in še dodatno popestrili srednjeveško dogajanje.