Srčni bolnici v zavetju noči naložili mačje breme

»Zakaj so jih vrnili meni? Jaz nisem mesto za prostoživeče mačke.« S temi besedami Vida iz okolice Tržiča komentira zaplet z Zavetiščem Ljubljana zaradi potepuških mačk.

»Ljudje mi očitajo, da sem že obsedena z mačkami. In človek se res vpraša, kaj naj naredi, saj ti je po eni strani težko, ko vidiš sestradanega mačjega mladička. Po drugi strani pa mi jih zavetišče nosi nazaj. Doslej sem imela dve svoji mački, ki sta sterilizirani. Zdaj jih imam kar naenkrat šest. Že lani so mi eno pripeljali iz zavetišča, zdaj pa še tri,« se je pridušala naša sogovornica.

Vodja Zavetišča Ljubljana Tanja Ferenčak zagotavlja, da so ravnali v skladu z zakonom. FOTO: Osebni arhiv

Devetega novembra je namreč pisala zavetišču, da se je pri njej pojavila mačka z dvema mladičema. Ker se ji nobena od njih ni pustila ujeti, je za pomoč zaprosila zavetišče. »Mačke nimajo zavetja. Ne vem, kje se zadržujejo v slabem vremenu. Zato vas prosim, če lahko to uredite čim prej,« jim je pisala in dodala, da sumi, da nekdo načrtno odlaga mucke pred njeno hišo, saj se ni zgodilo prvič.

Iz zavetišča so ji naslednji dan sporočili, da se bodo oglasili. Vodja zavetišča Tanja Ferenčak je za Novice pojasnila, da to poskušajo storiti »v najkrajšem možnem času«, da pa gre zelo težko v roku 24 ur. Ker zavetišče pokriva zelo veliko območje (poleg Ljubljane še polovico gorenjske regije), imajo vsak dan veliko prošenj za odlov prostoživečih mačk. »Tudi po deset lokacij na dan!« poudari Ferenčakova.

Kaj pravi zakonodaja Zavetišče mora za zapuščene živali, to so tiste, ki so »najdene, oddane ali odvzete hišne živali« (5. člen Zakona o zaščiti živali), v roku 24 ur poskrbeti za njihovo namestitev. Če gre za poškodovano žival, pa, kot še veleva 11. člen Pravilnika o pogojih zavetišča za zapuščene živali, v roku štirih ur. V primeru zapuščene prostoživeče domače mačke pa 12. člen istega pravilnika določa, da zavetišče »te živali sprejme, jim po potrebi zagotovi ustrezno veterinarsko oskrbo, zagotovi sterilizacijo oziroma kastracijo in jih po okrevanju, če ni interesenta, ki bi jih prevzel v skrbništvo, ustrezno označene vrne v okolje, kjer so bile najdene, če je okolje primerno za vrnitev«.

Vrnejo jih v znano okolje

Uslužbenka zavetišča je sredi naslednjega tedna prišla k Vidi, vendar niti ena mačka ni želela v živolovko. Zato pa jih je uspelo poloviti Vidi: eno v četrtek, drugo v petek in tretjo v soboto. Četudi za kaj takšnega, kot pravi, ni usposobljena. Po mačke so nato prišli iz zavetišča, Vida pa jim je dala jasno vedeti, da naj jih ne vračajo. A ni se zgodilo tako. Že v nedeljo so ji, kot trdi, pripeljali enega mladička, v torek pa še mačko in drugega mladička.

»In to naredijo ponoči, da jih nihče ne vidi. Če bi jih videla, jim tega ne bi dovolila. Le kdo hodi ponoči okoli hiše? Tisti, ki ni pošten,« je ogorčena sogovornica. In hkrati spomni, da se ji je podobno zgodilo že lani.

Vida je nad ravnanjem zavetišča razočarana. FOTO: Jože Suhadolnik

Kljub temu da sem prosila, da naj mladičkom iščejo dom, saj prebolevam srčni infarkt, so mi vrnili vse tri.

Spet se potikajo pri Vidi. FOTO: Osebni arhiv

Vodja zavetišča Ferenčakova pa odgovarja, da so za mačke v zavetišču poskrbeli, kot veleva Pravilnik o pogojih zavetišča za zapuščene živali. Na lokacijo odlova pa so jih vrnili v dobro živali. Mačke namreč tam poznajo teren in vedo, kje si lahko same najdejo hrano. Skratka, tja niso bile pripeljane z namenom, da bi zanje zdaj skrbela gospa Vida, ampak da bi, kastrirane oziroma sterilizirane, pregledane in označene z zarezo v desnem ušesu (da se jih lahko na terenu takoj spozna), še naprej samostojno živele v znanem okolju. »Klicali smo jo na dan vračanja, a se na naše klice ni odzvala,« je še dodala vodja zavetišča in tudi, da so na lokacijo vse tri mačke hkrati pripeljali 25. novembra zvečer.

Vida se ne strinja, da se nikomur ni treba pobrigati za potepuške mačke ob nizkih temperaturah, še posebno ko gre za mladičke. »Kljub temu da sem prosila, da naj mladičkom iščejo dom, saj prebolevam srčni infarkt, so mi vrnili vse tri. Niso imeli nobenega sočutja do mene ali do živali!« Vida je ljubljansko zavetišče z očitki, da ne spoštuje zakona, prijavila inšpekciji, vendar naj bi ji inšpektor dejal, da ji ne verjame.

Vodja zavetišča Ferenčakova pa trdi, da so ravnali v skladu z zakonom. »Glede na široko območje, ki ga pokrivamo, odlove prostoživečih mačk planiramo na najbolj smiseln in racionalen način. Pri tem upoštevamo tudi dobrobit živali, saj mačk tudi pri zelo nizkih temperaturah pod ničlo, kljub prijavi, ne lovimo,« je pojasnila in še poudarila, da je bilo med postopkom odlova in pri sprejemu mačk v zavetišče jasno, da so se živali izogibale stiku s človekom. To pa je tudi definicija prostoživeče mačke po 19. točki 5. člena Zakona o zaščiti živali.

25. novembra so pripeljali mačke nazaj.