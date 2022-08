Srce parajoča usoda medvoške družine: dojenčica in bratca ostali brez mame

Župan Občine Medvode Nejc Smole na facebooku »občane in vse ljudi dobrega srca« poziva, da pomagajo mladi družini. »V teh dneh je mlado družino v naši občini prizadela težka preizkušnja. Družini očeta, dveh mladih fantkov in komaj mesec stare dojenčice je nenadoma umrla mamica in tako so se praktično preko noči znašli v izredno težki življenjski situaciji.«

Podatki za pomoč družini Torej, kdor le zmore, lahko nakaže sredstva na podračun Občine Medvode (SI56 0127 1010 0000 594). Sklic je SI 00 110904, kot namen pa zapišite: družina Medvoška cesta.

Nesrečna ženska je umrla zaradi težke bolezni, ki pa je prišla nenadno. Odziv ljudi je zares velik in samo zapis župana ima že več kot 1000 poobjav. V komentarjih mnogi izražajo sožalje in ponujajo pomoč družini.

Občina Medvode je že zagotovila zbiranje finančne pomoči, ki bo v celoti namenjena tej družini. Skupaj s Centrom za socialno delo Medvode so že poskrbeli za najnujnejše ukrepe, da bo lažje prebrodila te najtežje dni.