Šrauf je z njegovo bajlo osvojil Makalu (FOTO)

Štiriinsedemdesetletni alpinist, fotograf in turni smučar Joža Mihelič, po poklicu profesor športne vzgoje, izhaja iz znane gorniške družine. Svojo alpinistično pot je začel zgodaj, še kot otrok. Njegov oče Egon, veliki zaljubljenec v gore, je leto dni po končani drugi svetovni vojni poiskal dve prosti učiteljski mesti v Bohinjski Bistrici, kjer je potem njegova družina pognala korenine za vse življenje. Tako je v svoji zadnji knjigi Klic gora zapisal Tine Mihelič, Jožev starejši brat, legendarni alpinist in pisec alpinističnih in gorniških vodnikov ter doživljajskih knjig. Ljubezen do gora s...