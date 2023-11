Sranje vznemirilo župana

Rak prebavil je gotovo zahrbtna bolezen, a s hitrim odzivom na nenavadne spremembe v blatu se lahko bolnikove možnosti za ozdravitev povečajo. In letos movember, tradicionalno namenjen ozaveščanju o moškem zdravju, v središče postavlja tudi raka prebavil.

»Skupaj z društvom OnkoMan in AV studio ga bomo pospremili s kampanjo Hitra reakcija, s katero želimo poudariti, kako pomembno je pravočasno odkriti spremembe v blatu in se nanje nemudoma odzvati. V sklopu kampanje smo pripravili drzno celostno komunikacijsko akcijo, saj bomo le tako pritegnili pozornost državljank in državljanov Slovenije. Kampanjo si želimo predstaviti po vsej Sloveniji, saj tudi bolezen ne izbira mest. Verjamemo, da bomo skupaj z mediji bistveno pripomogli k širjenju pomembnega sporočila in vzpostavitvi javnega diskurza, ki se že širi tudi po družbenih omrežjih, saj nam je zaradi zelo majhnega proračuna za kampanjo uspelo dobiti le 50 plakatnih mest,« poudarja Sara Švegl iz družbe Pristno.si.

Radenski župan Roman Leljak se je odzval na plakat. FOTO: Hp

Ponekod po Sloveniji je v zadnjem tednu mogoče opaziti nenavadne obcestne plakate, ki z vsebino vzbujajo pozornost. Tudi nemalo začudenja mimoidočih, mnogi so se o tem, kaj sporočajo, spraševali tudi na družbenih omrežjih. Na njih z velikimi črkami piše le – sranje, na besedo pa se je odzval tudi radenski župan Roman Leljak, ki meni, da je plakat žaljiv. Zgražanje je delil na družbenih omrežjih: »Ne vem, kaj pomeni ta napis. Je žaljiv in bom zjutraj obvestil policijo. Upam, da avtor ni domačin,« je zapisal ob fotografiji, ki jo je objavil na facebooku.

Ob sporni besedi je v spodnjem desnem kotu plakata vprašanje: Neprimerno? Pripisana je tudi telefonska številka 080 54 25. Iz samega napisa ni mogoče razbrati, kaj oglašuje in kdo je naročnik, marketinška strategija pa je glede na vzbujanje pozornosti očitno uspešna.

50 plakatnih mest so lahko plačali.

Drznost se je obrestovala

Je tudi vas zmotilo sranje? Prav je tako, sporočajo pobudniki akcije, namenjene hitremu obisku zdravnika ob težavah s prebavo. Dodajajo, da klic na telefonsko številko, ki je pripisana na plakatu, razkrije več informacij. Po klicu na številko slišimo odzivnik, ki nam pove: Po pisku pustite sporočilo, če vas je sranje zmotilo. Če ostanemo na liniji, v nadaljevanju slišimo še: Prav je tako. Le hitra reakcija na neprimerno sranje poveča možnost za ozdravitev raka prebavil.

Ni jih veliko, a pritegujejo veliko pozornosti. FOTO: Oste Bakal

Slovensko onkološko društvo za moške tako opozarja na smrtonosno bolezen, za neprimernimi plakati tako stoji plemenit namen. Osrednji cilj komunikacijske kampanje društva OnkoMan je bilo izzvati hiter odziv javnosti, tako kot je hiter odziv pomemben pri neprimernem blatu, saj lahko kaže na simptome raka prebavil. OnkoMan je skupaj z oglaševalsko agencijo AV studio in v sodelovanju s partnerji, zdravstveno zavarovalnico Triglav Zdravje, farmacevtskimi podjetji MSD in Roche ter družbo Europlakat, pripravil na prvi pogled kontroverzno oglaševalsko akcijo. V društvu že dlje ozaveščajo, kot pravijo, provokativno, da bi pritegnili več pozornosti. »Če je onkološka bolezen odkrita dovolj zgodaj, je tudi zdravljenje uspešnejše,« je povedal predsednik društva OnkoMan Matej Pečovnik, ki je pri 25 letih zbolel za rakom, njegova diagnoza je bila Hodgkinov limfom. Rak prebavil je drugi najpogostejši vzrok smrti na onkološkem področju.

Ozaveščevalna akcija je zaradi majhnega proračuna, ki je odvisen zgolj od donatorjev, potekala na le 50 plakatnih mestih, torej s plakati niso mogli biti prisotni v vsakem slovenskem mestu. A se jim je drzen nastop obrestoval, saj je zavoljo družbenih omrežij sporočilo akcije doseglo tako rekoč vso Slovenijo. »V nasprotju z velikimi oglaševalci ima naše društvo mikroskopski proračun. Zato novembra bijemo bitko Davida in Goljata, ko moramo včasih iti čez rob, da ne bi bili spregledani,« je dodal Pečovnik.

Za moške OnkoMan je prvo onkološko društvo v Sloveniji, ki je namenjeno moškim. Sporočajo, da so ženske tiste, ki se društvom pogosto pridružijo kmalu po odkriti bolezni, pri moških pa je drugače. Ti se vpišejo zelo pozno ali pa nikoli. Zato se v društvu vsak november borijo za pozornost javnosti tudi, da bi povečali število članov, med katerimi so svojci obolelih, preboleli, prijatelji, strokovnjaki različnih področij ter vsi dobre volje, ki so pripravljeni pomagati.

A kljub temu je neposredna vsebina plakata nekatere razburila, tudi župana Radencev, ki je zagrozil celo s policijo. V društvu sicer pozdravljajo njegov hitri odziv, a pravijo, da ni šlo za politično provokacijo, temveč obliko ozaveščanja, ki lahko marsikomu reši življenje. »Rak prebavil je smrtno resna stvar. Zato smo našo komunikacijo zasnovali tako, da bi v poplavi sporočil zagotovo vzbudila reakcijo. Veseli smo bili vseh reakcij, še posebno tistih na družbenih omrežjih, ki so se samodejno širila in tako dosegla kar najširši krog,« je poudaril kreativni direktor v AV studiu Robert Bohinec. Dodaja: »Drznost prinaša opaznost. Pomembno pa je, da je drznost v službi sporočila akcije in osebnosti znamke. V nasprotnem primeru gre za golo iskanje pozornosti, ki pa ne prinese pravih rezultatov.«

Sranje je prineslo rezultate. Na telefonsko številko so prejeli ogromno odzivov, kar pomeni, da je veliko ljudi spoznalo, kako pomemben je hiter odziv na neprimerno blato. Odzvali so se predvsem starejši od 60 let, ki se tudi uvrščajo v najbolj rizično skupino.