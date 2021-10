Spominski vlak na desnem bregu Mure

Bilo je 15. oktobra 1890, ko so slovesno odprli železniško progo Radgona-Ljutomer, prvo železniško progo na območju današnjega Pomurja. Tisti dan je po njej zapeljal slavnostno okrašen vlak, ki se je ustavil na vseh postajah. Osrednja prireditev je bila na ljutomerski železniški postaji, kamor je vlak s častnimi gosti, med katerimi so bili trgovinski minister markiz Bachquehem, štajerski deželni glavar grof Wurmbrand in cesarski namestnik baron Kübeck, prispel ob 11.40. Goste je pričakalo 30 kočij, da so se z njimi po okrašenih ulicah odpeljali do Glavnega trga.

Proga je bila dolga 25.450 metrov. »Na njej je bilo sedem železniških postaj in postajališč: Radgona, Gornja Radgona, Slatina Radenci, Hrastje - Mota, Bučečovci, Križevci in Ljutomer. Najpomembnejši objekt na progi je bil jekleni most s palično konstrukcijo čez Muro med Radgonama. Sestavljen je bil iz dveh delnih konstrukcij, vsaka je bila dolga 55,5 m in težka 114.504 kg. Pomembnejša objekta na progi sta bila še 8 m dolg jeklen most v Radencih in inundacijski most v Gornji Radgoni,« je povedal Jurij Štesl iz Pomurskega muzeja ob odprtju razstave 130 let pomurskih železnic, ki bo v muzeju Špital na ogled do junija 2022.

Urnik voženj Ljutomer–Gornja Radgona 10.05 odhod z železniške postaje Ljutomer 16.50 odhod z železniške postaje Gornja Radgona Gornja Radgona–Ljutomer 10.40 odhod z železniške postaje Gornja Radgona 15.45 odhod z železniške postaje Ljutomer

V soboto, 131 let in en teden po odprtju proge, bo spominska vožnja z vlakom med Gornjo Radgono in Ljutomerom. Zgodbo te proge bodo obudili z novim vlakom stadler 610, ki bo peljal od Ljutomera do Gornje Radgone in nazaj pa še enkrat v Ljutomer in nazaj. Evropski parlament je namreč leto 2021 razglasil za evropsko leto železnic z namenom spodbujanja do okolja prijaznega načina prevoza in doseganja podnebne nevtralnosti.

Pora, razvojna agencija Gornja Radgona, skupaj s Slovenskimi železnicami, občinama Gornja Radgona in Ljutomer ter podjetjem Radgonske gorice tako proslavlja obletnico (zaradi epidemije malce pozneje) in evropsko leto železnic s spominsko vožnjo, namenjeno predvsem občanom obeh občin in okolice. Potniki bodo dobili spominsko darilo, v Gornji Radgoni in Ljutomeru pa jim bodo pripravili presenečenja ter predstavitve znanih turističnih in gostinskih točk s kulinarično ponudbo. Vstopnice so na prodaj v gornjeradgonskem turističnoinformacijskem centru (za smer Gornja Radgona–Ljutomer) in v baru Šic v športni dvorani Ljutomer (za smer Ljutomer–Gornja Radgona). Cena vozovnice je 3 evre za predšolske otroke, 5 za šolarje, dijake, študente in upokojence ter 10 evrov za odrasle.