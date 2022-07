Spomin na slovanska apostola

Na praznik slovanskih apostolov svetega Cirila in Metoda, ki sta zavetnika Zavoda svetega Cirila in Metoda v župniji Beltinci, kot organizacijski enoti pa delujeta Dom starejših Janka Škrabana in Glasbena šola Beltinci, so se zaposleni zbrali pri daritveni sveti maši v župnijski cerkvi sv. Ladislava.

Mašo je daroval župnik Zoran Car, in sicer ob somaševanju domačih dušnih pastirjev, župnika Borisa Kučka in kaplana Andreja Lažeta. Obogatil jo je cerkveni pevski zbor župnije Beltinci. Ob godu Cirila in Metoda so se spomnili na svetnika, ki sta svetel zgled skrbi za slovanske narode, z dobroto in ljubeznijo sta jim prinašala luč, saj sta jim po velikih božjih delih govorila v njim razumljivem in domačem jeziku. Črenševski župnik Zoran Car je vsem zaposlenim, ki so vključeni v življenje zavoda, ob njihovem prazniku čestital in jim podelil blagoslov. Po maši so se vsi zbrali pred cerkvijo, kjer so jim domače kulinarične dobrote ponudili člani Župnijske Karitas Beltinci.