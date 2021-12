Spletni Božički obdarujejo vse leto

Rodilo se je povsem spontano, pred skoraj desetletjem. Prijetna družba prijateljev, beseda je dala besedo, in v prazničnem žaru decembra se je skupinica enako mislečih sklenila podati na dobrodelno misijo. Stiske otrok, ki v tišini klavrnih, zapostavljenih in skromnih domov ostajajo prezrte, so potrkale na srca mnogih.

Od vrat do vrat jih je dostavil Miha sam.

Poplačan trud

V nadaljnjih letih je decembrska akcija Božiček za en dan prerasla enkratni dogodek. Število otrok je zraslo, njihovim nasmehom so se z leti pridružili tudi smehljaji starostnikov. Vsako leto je več dobrotnikov, ki s prispevki polepšajo praznike najmlajšim in osamljenim starejšim. Iz korenine je zraslo drevo dobrote, ki je veje razširilo po vsej Sloveniji.

Obdarovancev nikoli ne zmanjka, število dobrotnikov pa se je že povzpelo na več deset tisoč. Iskrica velikodušnosti je že marsikje zagorela, edinstvena mreža dobrotnikov pa se je povezala kar prek spletnega foruma Klepet Grosuplje. »Po lanski spontani ideji smo zadevo zastavili bistveno prej in bolj premišljeno. Akcija je kljub nekaj več zapletom in čudnim odpovedim in dogajanju uspela v popolnosti,« si je po skoraj mesec dni trajajoči akciji, ki obsega številna usklajevanja med uporabniki in darovalci, skladiščenje daril in njihov razvoz do obdarovancev, oddahnil pobudnik Miha Legin, v kraju prepoznan po številnih dobrodelnih potezah in premišljeno izpeljanih projektih pomoči.

Grosupeljski spletni Božički so postali tradicionalni; a ne samo enkrat v letu, hitro se odzovejo na vsak klic po pomoči. Tako so konec poletja s šolskimi potrebščinami znova obdarili otroke iz domačega okolja, zvezke, puščice, torbe in pisala za grosupeljske šolarje, učence v Šmarju pa so obdarili z učbeniki, zbirali so še oblačila za mamico samohranilko in njenega malčka.

Darila so se kopičila. Fotografije: Osebni arhiv

»Hitro smo se odzvali in problem rešili v dveh dneh,« s pravo ekipo in neutrudnim vodjem na čelu pač gre, a za več kot dve obsežni akciji v letu, ki terjata veliko osebnega vložka, je en človek premalo, Miha v izvedbi, ki daje piko na i projektu, vendarle ostaja osamljen. Kljub grenkemu priokusu pa ne skriva, da ga vodi »zadovoljstvo, ker lahko kot navadna oseba, kot administrator skupine dosežem tak odziv. Lani 160 božičnih daril, letos 130. Naprej me žene predvsem to, da me ljudje podpirajo in pohvalijo. S tem je moj trud poplačan: ko veš, da lahko motiviraš ljudi za nekaj dobrega, je občutek neprecenljiv.«

Zadoščenje mu vlivajo tudi odzivi zadovoljstva, lesket v otroških očeh in drget drobno stisnjenih ustnic starejših. Prvič so poleg otrok obdarili tudi starostnike. Že lani so se na organizatorja obrnili številni, ki so jih želeli razveseliti z drobnimi pozornostmi, zato Miha ni dolgo razmišljaj. »Resnično smo počaščeni, da je v letošnjem šolskem letu tudi naš vrtec Kobacaj vključen v dobrodelno božično obdarovanje,« je pobudo toplo sprejela ravnateljica Ksenija Štibernik.

»Ponosni smo, da smo lahko darovali, še bolj pa se veselimo nasmejanih obrazov otrok, ko bodo prejeli pakete presenečenja. Žal so med nami otroci, ki bodo v tem mesecu obdarovanj prejeli morda zgolj to darilo. In verjamem, da jim bo prav to pomenilo veliko več, kot si lahko predstavljamo,« ne skopari s pohvalo v imenu celotne ekipe vrtca. Tudi lokalna organizacija Rdečega križa se je z naklonjenostjo odzvala socialno šibkim družinam.

Verjamem, da vsaj za kratek čas nasmejemo veliko otrok.

»Med prejemniki pomoči Rdečega križa je veliko materialnih in drugih stisk. Darilo presenečenja za praznike prinese veselje, poboža srca otrok in staršev pa tudi mnogih starejših, ki so bili navajeni trdega in skromnega življenja, ne pa daril. Potrdila se je misel, da je lepše dajati kot prejemati. Ko smo s prostovoljci pripravili seznam otrok in starejših in jih predlagali za obdaritev, me je skrbelo veliko število predlogov in razmišljala sem, kako bomo rešili zadrego, če ne bo daril za vse. Odziv pa je bil neverjeten in pripravili so čudovite pakete. Že kar vidim srečne in ganjene obraze, ko bodo prejeli ta lepa in tudi praktična darila,« je presunilo sekretarko RKS-OZ Grosuplje Anico Smrekar.

Skupina raste

»Število ljudi, ki so v teh težkih časih pripravljeni pomagati, raste in z dobro zastavljenimi akcijami so zraven. Ko so bila darila za vse otroke in starostnike že oddana, sem še prejemal sporočila, ali se da sodelovati. Ljudem je všeč transparentnost, povezava z organizacijami in da lahko s sorazmerno malo denarja res pomagaš pravi osebi,« Legin pohvali klic dobrote, ki odmeva. »Verjamem, da vsaj za kratek čas nasmejemo veliko otrok.« Ker dober glas seže v deveto vas, je tudi ob pomoči spletne skupine na potrebe številnih lažje opozoriti in jih hitreje potešiti.

300 so jih že obdarili.

»Odziv na akcije je res množičen, a je s tem tudi precej dela. Letos je bilo treba shraniti 130 daril, jih razvoziti. Je naporno, ampak vredno,« Miha levji delež opravi sam, zato ob tej priliki že vabi pomočnike za prihajajoče podvige. Ob 5500 članih Klepeta Grosuplje, ki so se v dveh letih povezali v spletno družino, ki si izmenjuje informacije in stvari, deli mnenja in koristne nasvete, male oglase, ugodnosti in ne nazadnje širi dobrodelnost, je skupina več kot upravičila namen. »Poskusil sem in je uspelo. To, kar vidim, pa me še bolj motivira.«