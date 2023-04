Brane Gregorčič potrdil: spet prihaja sneg

»Res bo v četrtek in v noči na petek meja sneženja dokaj nizko in v gorah (nad okoli 1200 metrov) bo lahko zapadlo tudi blizu pol metra snega.

Zelo verjetno bo snežilo tudi v Zgornjesavski dolini (Rateče, Kranjska Gora). Tam bo predvidoma zapadlo do okoli 25 centimetrov južnega snega. Podobno bo na prelazih proti Avstriji, dež pa bo lahko prešel v sneg tudi ponekod na Notranjskem in Kočevskem (predvidoma nad nadmorsko višino okoli 600 m). Sneženja prav do nižin pa ne pričakujemo.« Nam je na kratko sporočil meteorolog Brane Gregorčič iz Agencije RS za okolje.

Povedal je še, da sneženje v aprilu ni nekaj povsem nenavadnega. V visokogorju je aprila pogosto izmerjena tudi najvišja skupna snežna odeja cele zimske sezone. Kar pa se tiče alpskih dolin: lani so v Ratečah 10. aprila izmerili 13 centimetrov novozapadlega snega, 14. aprila 2021 16 centimetrov, 28. aprila 2016 pa kar 20 centimetrov. Leta 2016 in 2021 je sneg zapadel tudi po nižinah in povzročil kar precej škode (snegolom, pozeba).

Desetdnevna napoved

Danes bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo na Primorskem. Čez dan bo pihal jugozahodnik. Zvečer bo ponekod v severnih krajih rahlo deževalo, prehodno bo zapihal severovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18, na jugovzhodu do 20 stopinj Celzija.

Jutri bo pretežno oblačno, več jasnine bo na vzhodu, v hribovitih krajih na zahodu bo možna kakšna kaplja dežja. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, najvišje dnevne od 13 do 18 °C.

Do četrtka zjutraj bo dež zajel večji del Slovenije. V četrtek bo po nižinah deževno, meja sneženja se bo spustila pod nadmorsko višino 800 metrov. V petek dopoldne bo še deževalo, popoldne pa bodo padavine od zahoda postopno ponehale.