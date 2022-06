Spet nas čaka huda ura? Prihaja hladna fronta, opozorilo že prižgano

Nedelja bo lepa in vroča, temperature pa celo do 32 stopinj Celzija. A bliže ko bomo večeru, slabše bo. Zvečer in ponoči nas bo s severa dosegla hladna fronta z nevihtami, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso): »V nedeljo zvečer in v noči na ponedeljek bodo ob nevihtah mogoča krajevna neurja z močnimi nalivi, s sunki vetra, ni izključen tudi pojav toče. Do ponedeljka zjutraj se bo vreme umirilo.«

Zvečer in v noči na ponedeljek lahko ob močnejših nevihtah hitro narastejo hudourniški vodotoki in manjše reke v več delih države. »Ob tem lahko pride do razlivanj, meteorne in zaledne vode lahko na manjših območjih tudi poplavijo,« še opozarjajo iz centra za obveščanje (Cors).