Naredite korake do sreče

Najprej naj vas ne skrbi, vsi imamo kdaj občutke osamljenosti in za vsakega je lahko samota nekaj groznega, česar se sploh ne želi lotiti. A ključno je, da začnete počasi.

Ne silite se

Ljudje smo po naravi družabna bitja, zato si je pomembno zapomniti, da ni prav nič narobe z vami, če ste malce otožni, kadar ste sami. Nekateri ljudje so bolj nagnjeni k druženju kot drugi, zato bodite sočutni do sebe, če ste med tistimi, ki preprosto hrepenijo po družbi. Manj verjetno je, da se vas bo polotila žalost, če ne pričakujete, da boste sami zelo srečni. Z normalizacijo dejstva, da se mnogi ljudje počutijo manj srečne, ko so sami – še posebno manj srečne, kot so pričakovali –, zmanjšate pritisk, da bi bili srečni, kadar dejansko ste sami.

Zaposlite se

Kadar sedimo in ne delamo ničesar, smo bolj nagnjeni k občutku osamljenosti. Če nimamo načrtov ali opravil, začne čas teči počasneje, zato boste morda srečnejši, dokler boste imeli kaj početi. Čas, ki ga preživljate sami, načrtujte ne glede na to, ali veste, da se bliža vikend, ko boste brez družbe, ali ste se pravkar razšli z nekom, ali se sami selite na novo lokacijo. V vsakem primeru načrtujte, da si boste čas zapolnili na prijetne načine. Pogosto vam pri tem lahko pomaga ustvarjanje seznama opravil in aktivnosti, ki bodo namenjeni skrbi zase. Zaradi takšnega pristopa bodo dnevi, ki jih boste preživljali sami, nenadoma pomenili ravnovesje stvari, ki jih morate narediti ali opraviti, in stvari, ki jih želite narediti.

Aktivnosti, v katerih uživate

Čas, ki ga preživimo sami, postane veliko bolj privlačen, če ga povežemo s tem, da počnemo stvari, ki jih imamo resnično radi in si jih želimo početi. Na primer, če ste si vedno želeli več brati, vključite vsakodnevno prakso branja v tista časovna obdobja, ko (bo)ste sami. Če radi poskrbite za svojo kožo, si zvečer privoščite dolgo, razkošno in sproščujočo večerno rutino nege kože. Ko zapolnite svoj čas z dejavnostmi, ki vam dejansko prinašajo užitek, spremenite čas, ki ga preživljate sami, iz trenutka pomanjkanja, ki ga morate preživeti, v trenutek priložnosti, ki jo z veseljem izkoristite. Trudite se na čas, ki ga preživljate sami, gledati kot na popolno priložnost, da uživate v tem, da nadoknadite zamujeno pri samostojnem delu, meditaciji ali razvrščanju kupov neprebranih revij. Ko ta čas preoblikujemo na pozitivne načine, se telo, um in duh naravno začnejo počutiti bolj optimistične.

Nov projekt

Poleg zabavnih reči razmislite o projektih, ki ste jih želeli začeti – kot so okrasitev hiše, učenje nove veščine ali zagon tistega kanala na youtubu, o katerem že dolgo razmišljate. Projekti so odlični načini, da preživite čas sami, saj vam dajo cilj, h kateremu morate stremeti, in način, da svoj čas smiselno zapolnite. Globoka vpletenost v ustvarjalnost lahko veliko pripomore k izboljšanju osamljenosti. Ustvarjalni proces namreč napolni srce in dušo z veseljem – tudi ko ustvarjamo sami.

Odmor od družbenih omrežij

Medtem ko nam družbena omrežja lahko pomagajo pri povezovanju z drugimi, raziskave kažejo, da lahko preživljanje daljšega časa v teh krogih dejansko poslabša občutke osamljenosti in zniža samopodobo. To je delno zato, ker družbeni mediji pogosto vodijo v nezdravo primerjavo, v kateri se primerjamo s tem, kar drugi počnejo, kaj imajo drugi, in družbenim življenjem drugih, s tem da tisto, kar na njih vidimo, še zdaleč ni resnično, temveč le spolirana različica najboljših trenutkov ljudi, ki jim sledite. Zato poskušajte porabiti manj časa za brskanje po aplikacijah, kadar ste sami, saj se boste zaradi tega verjetno počutili le še slabše.