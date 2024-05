Pred Drakovo vilo ustrelili varnostnika

Številni ustvarjalci hiphopa so bili žrtve umorov, po dveh raziskavah iz minulega desetletja je skoraj polovica hiphoparjev umrla nasilne smrti. V zgodnjih torkovih urah, bilo je okoli druge jutranje ure, so odjeknili streli pred domovanjem večkratnega dobitnika grammyja Draka, enega najbolj priljubljenih izvajalcev hiphopa zadnjega obdobja.

Ko je mimo zvezdnikove razkošne vile v petični soseski kanadskega mesta Toronto pripeljal avtomobil, so iz vozila sprožili več strelov, pod katerimi je na cesti pred vilo nepremično obležal moški. Ustreljeni, ki se še vedno bori za življenje, je glasbenikov osebni stražar.

Drake se je zapletel v spor z raperjem Lamarjem (na sliki). FOTO: Yuki Iwamura/Afp

Po prvih izsledkih policije naj bi bilo v vozilu več oseb, torontski policijski inšpektor Paul Krawczyk je dejal, da imajo posnetek streljanja, a opisa osumljencev in vozila ni izdal, za zdaj tudi še ni znano, kaj bi lahko bil motiv napada. Krawczyk je poudaril, da ni nikakršnih dokazov, da bi streljanje lahko bilo povezano s srditim sporom med Drakom in njegovim stanovskim kolegom Kendrickom Lamarjem, ki že nekaj tednov polni naslovnice. Predstavniki policije so zatrdili, da zvezdnik s svojo ekipo sodeluje s policijo. Ali je bil ob napadu doma, ni znano.

Priče so povedale, da je pevčevega varnostnika iz hiše zvabila glasba, ki je glasno donela iz avta, ta se je vozil gor in dol mimo Drakove vile. Ko je varnostnik stopil na cesto, pa so odjeknili streli, eden ga je zadel v prsni koš.

Ali je bil zvezdnik med streljanjem doma, ni znano. FOTO: Mark Blinch/Reuters

Povezave napada s prepirom med Drakom in Lamarjem policija še ni našla, a te možnosti tudi še ni zavrgla, zato spomnimo. Zametki njunega besednega dvobojevanja segajo v leto 2013, ko je Lamar komaj dobro prišel na glasbeno sceno, desetletje pozneje pa je med njima prejšnji mesec eksplodiralo. S svojima skladbama, ki sta izšli skoraj istočasno, sta se spustila na osebno raven in drug drugemu zadala kar nekaj udarcev pod pasom.

Vlomilec na opazovanju Dan po torkovem strelskem napadu je na zvezdnikov naslov znova pridrvela policija, ki se je odzvala na klic zaradi poskusa vloma. Možem postave je tokrat storilca uspelo prijeti, odvedli pa so ga na prisilno psihiatrično opazovanje.

Lamar je svojo pesem Not like us pospremil s podobo Drakove vile, ki jo je označil kot dom spolnega prestopnika. FOTO: Osebni Arhiv

Drake je Lamarja v rap pesmi obtožil družinskega nasilja, Lamar pa mu je vrnil milo za drago, češ da ima skrivno hčer, in ga označil še za pedofila, ki da mu dišijo veliko premlada dekleta. Še več, na naslovnico svoje skladbe je Lamar dal kar nasprotnikovo vilo (ki je zdaj prizorišče policijske preiskave) in jo označil kot dom spolnega prestopnika.