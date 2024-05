Kažipot planetov: Ne bodite impulzivni, hitite počasi (Suzy)

Čaka nas razmeroma prijeten in miren teden, v katerem bomo imeli dovolj volje in energije, da se pogumno in zavzeto lotimo dela, športa, svojih ciljev, osvajanja nasprotnega spola. Venera v biku – in od srede dalje tudi Merkur v tem znamenju – prinašata več treznosti, premišljenosti, realnega, praktičnega pogleda na svet.

Znali bomo zavihati rokave in premakniti stvari z mrtve točke. Osredotočeni bomo na materialno področje in iskali načine za izboljšanje gmotne situacije. Čas je za obisk frizerja, kozmetičarke, polepšanje stanovanja, nakup umetniških del, oblačil in obutve. V odnosu se bomo želeli razvajati in si privoščiti kakšno skupno uživaško doživetje.

Največ se nam bo dogajalo v ponedeljek, ko bo Sonce na Uranu, in v sredo. Načrti se lahko spreminjajo, veliko bo naglice, stresa, živčnosti. Pazite na cesti in pri nevarnih opravilih. Ne bodite impulzivni, hitite počasi. Hkrati Venera in Saturn spodbujata poglabljanje zaupanja v ljubezenskih odnosih. Sveže zaljubljeni lahko naredite korak naprej v zvezi.

Petek, 10. 5. Zjutraj nas lahko dosežejo slabe novice, ne bomo vstali s pravo nogo, pozneje se energija sprosti. Zvečer bomo družabni in razigrani, čas je za obisk prijateljev ali kakšne družabne prireditve ali dogodka.

Sobota, 11. 5. Ves dan bomo čustveni in občutljivi, dan bomo preživljali v družinskem krogu, kaj dobrega skuhali in se razvajali. Zvečer bo energije preveč. Ne prepirajte se, najdite zdrav način, da jo spravite iz sebe.

Nedelja, 12. 5. Zelo prijeten dan, odličen za izlete v bližnjo okolico, druženje, preživljanje časa s partnerjem. Kam daleč se nam ne bo ljubilo, raje se bomo držali doma, urejali vrt ali kaj podobnega. Privoščite si kopel.

Veliko se bo dogajalo, pričakujte nepričakovane preobrate in spremembe načrtov. Zjutraj in popoldne ni pravi čas za resne pogovore. Tudi nakupom se danes izognite, saj se lahko prenaglite. Krotite svoj ego.

Torek, 14. 5. Samozavestno se bomo lotevali svojih ciljev, Luna v levu nam bo prinesla odločnost in ustvarjalno energijo. Zjutraj je čas za šport in fizično delo. Ni pravi dan za zmenke, saj ste lahko razočarani.

Sreda, 15. 5. Kljub Merkurjevemu vstopu v bika dan ne bo miren, saj Luna dopoldne kvadrira Uran. Pazljivo na cesti, pazite nase in ne sprejemajte pomembnih odločitev. Zvečer lahko pretiravate s hrano in pijačo. Ostanite zmerni.