Spet blizu rekorda? Znano, kako hudo je bilo v četrtek

Covid ne popušča in strokovnjaki napovedujejo, da ne bo Slovenca, ki bi se v prihodnjem mesecu ali dveh ognil okužbi z različico omikron. V četrtek so neuradno potrdili 16.566 novih okužb, poroča Siol. To je 6706 več kot pred enim tednom. Rekord v številu potrjenih novih primerov je padel ta teden, in sicer v torek, ko je bilo potrjenih 17.491 primerov. Četrtkov rezultat je doslej drugi najslabši.

Kljub vsem pozitivnim testom pa se število hospitaliziranih ne povečuje tako hitro. V slovenskih bolnišnicah se je v četrtek zdravilo 708 bolnikov s covidom, od tega jih je bilo 126 na intenzivni negi. Imajo pa naše bolnišnice velike težave s pomanjkanjem kadra zaradi okužb.