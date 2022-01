Aleš Rozman o tem, kaj nas čaka v prihodnjem mesecu

Ob rekordnem beleženju dnevnih okužb se znova polnijo tudi oddelki v bolnišnicah. V sredo je bilo hospitaliziranih 678 bolnikov s covidom, od tega je bilo 126 bolnikov na intenzivni negi. Ker je vrh mnogo višji, kot je bil pri četrtem valu, minister za zdravje Janeza Poklukarja pravi, da to pomeni grožnjo po povečanju hospitalizacij. A kljub temu ni vse tako črno. Na UKC Maribor so v sredo pojasnili, da se na intenzivni terapiji od 26 pacientov kar 24 takšnih, ki prebolevajo covid pljučnico in gre za paciente, ki so bili okuženi z delta sevom.

Obvestilo FOTO: S. N.

V oddaji Odmevi je direktorica Šempetrske bolnišnice Dunja Savnik Winkl je povedala, da so pri rednem presejalnem testiranju vseh hospitaliziranih pri desetih pacientih odkrili okužbo in jih nemudoma premestili na covidni oddelek.

Kdo mora v bolnišnico?

Aleš Rozman direktor bolnišnice Golnik je dejal, da se peti val kaže tako, da oboleva velik del zaposlenih, tako kot v drugih bolnišnicah. Skrbi, da sa bo s to dinamiko prišlo do tega, da bo v tednu dne odsotnih 30 odstotkov zaposlenih.

»Ta bolezen je nekoliko drugačna od delte. To vidimo tudi po tem, da na intenzivnih oddelkih ni toliko pretkoka in ni toliko teh težkih virusnih pljučnic kot v prejšnjih valovih. Gre za tiste bolnike, ki imajo težko bolezen, pa jo covid nekoliko poslabša. Več bolnikov prihaja na redne oddelke. Omikron se bolj locira na zgornja dihala. Vidimo tudi diareje in vse res kaže, da je nekoliko blažja. Treba je vedeti tudi to, da večina populacije ni več imunsko naivna. Mnogi so cepljeni, mnogi so preboleli prejšnje različice in to ni isto kot če bi virus prišel na imunsko naivno populacijo. Čeprav je v Sloveniji še vedno nekaj takih ljudi ,« je dejal Rozman.

Savnik Winklova je povedala, da se tudi pri njih dogaja, da pridejo k njim pacienti zaradi drugih stanj in obolenj in se potem šele čez nekaj dni na internem oddelku, pa tudi na kirurškem oddelku in na oddelku za rehabilitacijo ugotovi, da so okuženi z virusom. »Osebe so ob sprejemu testirane, potem pa se okužbo potrdi tretji ali četrti dan. Vsi so asimptomatski. Bolezen se pri njih ni izkazala, vendar je zdravstvena skrb nad njimi še toliko bolj pomembna, da simptomi ne bi poslabšali vodilne bolezni. Bolniki so v varnih rokah in nadaljujejo zdravljenje na covidnem oddelku.«

Če bi bilo tako pri delti, bi to bil potop

»Številke so enormne, če bi bilo tako pri delti, bi bil to potop. Bolezen je nekoliko bolj blaga, a ne za vse, Za večino se to dobro izteče, tudi za mlado populacijo, ki se v tem času masovno prekužuje. Čez kakšen mesec ali dva bo v Sloveniji zelo malo, če sploh kakšen, ki bo imunsko naiven. Vse nadaljnje variante bodo krožile in kot populacija upam, da bomo imeli neko imunost in da bo to endemičen virus to ne bo predstavljalo grožnje za javno zdravje. Ampak, koronavirusi so nepredvidljivi in srečali smo že dva z visoko smrtnostjo sars 1 in mrsa. Prihodnost je nepredvidljiva. Lahko se tudi umakne med živali in se vrne.«

Rozman je dejal, da cepljenje je pametno in da upa, dado prišla kakšna nova cepiva za naslednje različice. »V naslednjih letih bo dinamika podobna kot pri ostalih respiratornih virusih in gripi.«