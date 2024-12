Šolski koncert z dobrim namenom

V Biotehniškem centru v Strahinju v Občini Naklo dijaki in učitelji vsako leto pripravijo dobrodelni koncert, na katerem predstavijo svoje talente in zbirajo denar za šolski sklad, s katerim pomagajo dijakinjam in dijakom iz socialno šibkejših družin.

Tudi letos so znova napolnili športno dvorano svojega centra, 16. dobrodelni večer pa so poimenovali Branje za naše sanje. Med občinstvom so se zbrali predvsem dijakinje in dijaki, njihovi starši in prijatelji, tudi letos pa so povabili župana Ivana Megliča, ki je užival ob nastopih. Letos je bil koncert nekaj posebnega.

Vse nastopajoče je spremljal zelo dober šolski ansambel. Med solisti je bilo veliko izjemno nadarjenih pevk in pevcev, poseben dogodek pa je bil nastop mešanega pevskega zbora dijakinj in dijakov, ki so se mu ob koncu pridružile tudi učiteljice. Več kot ura odličnega programa je minila, kot bi mignil, župan pa je čestital vsem nastopajočim, mentorjem in vodstvu centra za odlično izvedbo.