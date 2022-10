Državni zbor je na včerajšnji izredni seji s 76 glasovi za in nobenim proti med drugim potrdil vladni predlog zakona za zamrznitev cene šolskih malic na ravni lanskega šolskega leta: še naprej bo znašala 0,90 evra na dan za učenca in 2,73 za dijaka. Zaradi zagotavljanja pozitivnega poslovanja šol bodo osnovnim in srednjim šolam razliko med stroški in staršem zaračunano ceno malice krili iz državnega proračuna. Poslanci so glasovali sicer že v torek, ali je predlog novele zakona o šolski prehrani, s katerim bi zagotovili tako brezplačno malico kakor tudi kosilo za učence in dijake, primeren za...