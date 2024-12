Šolarji na oddih za 12 dni, nekatere občine zanje pripravljajo veliko dejavnosti

Okoli 276.000 šolarjev je bilo danes v šoli še zadnjič letos. V sredo se zanje začenjajo božično-novoletne počitnice, v katerih bodo uživali kar 12 dni, v šolo pa se bodo znova vrnili 6. januarja, saj je 3. januar pouka prost dan. Počitniške dni si bodo lahko popestrili z raznovrstnimi dejavnostmi, tudi ob božično-novoletnih prireditvah.

Med počitnicami so mladim na voljo številni dogodki po vsej Sloveniji. V Ljubljani v zavodu Mladi zmaji se bodo lahko udeležili zanimivih delavnic in družili v dnevnih centrih.

Občina pomislila na otroke

Tudi letos lahko mlajši ljubljanski šolarji novoletne počitnice preživijo v družinskem centru Mala ulica. Tam se dogaja veliko stvari: ustvarjalnice, tečaji in številni dogodki za male in velike. Dogodke vodijo skrbno izbrani in usposobljeni strokovnjaki, ki uživajo v delu z otroki in starši. V četrtek pa si bodo lahko ogledali »toplo in nežno zimsko pravljico« Mirko in čarobne lučke, ki se čudovito zlije s prihodom in obdarovanjem dobrega moža.

Pester počitniški program za zadnji teden leta so pripravili tudi v Tehnoparku Celje, ki so ga poimenovali Praznično doživetje. Celotedensko dogajanje se bo zaključilo z otroškim silvestrovanjem. Občina v sodelovanju s športno zvezo in Fundacijo za šport sicer tudi letos omogoča program brezplačnih športnih aktivnosti v času novoletnih počitnic.

Posebno praznovanje v Mariboru

V Zvezi prijateljev mladine Maribor obljubljajo, da se bo pester nabor dogodkov odvil tudi letos, saj bodo 27. decembra med drugim potopili v čarobni svet vilink in vilincev, kjer bodo z njimi ustvarjali vilinsko čepico. Vstop v novo leto bodo praznovali v kulturnem stilu otoka Kiritimati (Božični otok), ki je del otoške države Kiribati, saj ti praznujejo novo leto prvi na svetu, kot ga bodo praznovali tudi oni.

Šolarji so si letos sicer prvi oddih privoščili že konec oktobra v času »krompirjevih« počitnic. Pred koncem šolskega leta pa jih čakajo še enotedenske zimske počitnice, ki bodo letos v dveh delih v februarju, in prvomajske počitnice.