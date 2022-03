Šolarjem smo podarili računalnike (FOTO)

Spomnimo: ko se je pred dvema letoma vse skupaj začelo, Slovenija ni bila dobro pripravljena na šolanje na daljavo. Stiska, v kateri smo se znašli, je občutno povečala tudi socialne razlike med učenci in dijaki, saj so imeli mnogi oteženo šolanje na daljavo. Kar 1800 naših šolarjev je bilo namreč brez računalnika že na začetku epidemije.

Ko se je pred dvema letoma vse skupaj začelo, Slovenija ni bila dobro pripravljena na šolanje na daljavo. FOTO: Shutterstock

Po podatkih ministrstva za izobraževanje, znanost in šport se je pozneje izkazalo celo, da ga je za izobraževanje na daljavo potrebovalo še najmanj 3700 učencev in dijakov! Podatkov o tem, koliko modemov so potrebovali, niti niso imeli, bila je le ocena, da jih je bilo brez dostopa do svetovnega spleta kar okrog 5200?!

Težava tudi dostop do spleta

»Pred epidemijo so bili resnično le redki, ki so pomoč potrebovali zgolj za nakup računalnika, pa še to je šlo običajno za specialno opremljen nakup, denimo zaradi gibalne ali drugačne oviranosti. Vse od marca 2020 pa je gotovo izstopala prav potreba po računalnikih še pri vseh preostalih. Izkazalo se je namreč, da imajo družine doma po večini enega ali so celo brez njega. Čez noč so tako otroci kakor tudi njihovi starši potrebovali računalnik za šolanje oziroma za delo od doma. Izjemno velika težava se je kazala tudi v številnejših družinah, ki niso premogle niti internetne povezave,« nam je zaupala Breda Krašna, generalna sekretarka Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS).

Prav na ZPMS so bili tisti, ki so se že zelo hitro soočili z velikim številom prošenj po dodelitvi računalnikov, s prošnjami za pomoč pri plačilu internetnih storitev ter po modemih in vzpostavitvi internetnih povezav, saj je bilo ogromno socialno ogroženih družin, ki do razglasitve epidemije doma sploh še niso imele interneta, kaj šele računalnika.

Že tipkajo

Akcijo zagotavljanja računalnikov so nadaljevali tudi v letu 2021 in jih tako v lanskem letu razdelili kar 187! »Še posebno smo bili veseli pobude Slovenskih novic, da se v akcijo zagotavljanja računalnikov vključi tudi Krambergerjev sklad,« je priznala tudi sogovornica.

Marsikateri učenki ali učencu smo olajšali šolanje na daljavo. Fotografija je simbolična. FOTO: Uroš Hočevar

Krambergerjev sklad, kakršnega nima noben drug slovenski časopis, je bil pred 30 leti ustanovljen prav zaradi tega, da bi pomagali gmotno, zdravstveno ali kako drugače ogroženim državljanom, in je v treh desetletjih postal že sinonim za slovensko dobrodelnost.

»Skupaj s Slovenskimi novicami smo tako zagotovili še 15 novih prenosnih računalnikov,« je ponosno dodala Breda Krašna. Ter pojasnila: »Z našimi članicami, društvi in zvezami po Sloveniji smo se dogovorili tudi za sistem razdelitve glede na potrebe, ki so se pojavljale na terenu. Tako smo računalnike, ki smo jih razdelili v okviru praznovanja 30-letnice Slovenskih novic, razdelili na območja, ki jih pokrivajo MZPM Velenje, DPM Mojca Novo mesto, MDPM Celje, DPOM Kropa, DPM Škofja Loka, DPM Trbovlje, DPM Lavrica, ZPM Ljubljana Moste Polje, ZPM Maribor in MZPM Ljubljana.«

Prav članice ZPMS poznajo v svojem okolju do potankosti potrebe in situacijo pri družinah z mladoletnimi šoloobveznimi otroki. Društva se za nameček povezujejo še s šolami in drugimi organizacijami ter tudi na ta način preprečujejo podvajanje pomoči ali celo izkoriščanje.

Prav na ZPMS so bili tisti, ki so se že zelo hitro soočili z velikim številom prošenj po dodelitvi računalnikov, s prošnjami za pomoč pri plačilu internetnih storitev ter po modemih in vzpostavitvi internetnih povezav.

Računalniki so bili pri družinah v uporabi zato že v lanskem letu.

»Pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije se še kako zavedamo, da lahko s sodelovanjem naredimo samo še več. Zato se le še zahvaljujemo Slovenskim novicam, da so nas povabile k skupni akciji in nam omogočile tudi na ta način opravljati naše poglavitno poslanstvo – pomagati pomoči potrebnim,« je sklenila Breda Krašna.

2021 je bilo naše leto

Lansko leto je bilo resnično leto Slovenskih novic, saj je najbolj brani časnik na Slovenskem praznoval tudi svojih 30 let obstoja. Zaznamoval pa ga je v duhu človekoljubnosti: leto 2021 je bilo za Slovenske novice namreč leto najrazličnejših dobrodelnih projektov! Med drugim smo družinam v stiski donirali po 10.000 evrov, na morje odpeljali otroke 30 slovenskih družin, ob začetku letošnjega šolskega leta pa podarili omenjene prenosnike, in sicer tistim slovenskim družinam, ki imajo šolajoče se otroke, a so tako ali drugače socialno ogrožene.

15 prenosnikov smo darovali šolarjem v stiski.

Pa to še ni bilo vse: samo nekaj dni za podarjenimi računalniki smo mladim iz socialno ogroženih družin pomagali z enoletnim štipendiranjem njihovega šolanja, natančneje, poklonili smo štiri letne štipendije v skupni vrednosti 4800 evrov.

In končno: pred dvema letoma smo si ljudje bržčas predstavljali, da bo prihodnost prinesla neprimerno bolj organizirano družbo, ki bi končno zaživela v vsesplošni blaginji. Žal pa je naša epidemija razkrila pravzaprav to, da smo (bili) še daleč od uresničitve predstav o boljšem in pravičnejšem svetu, o družbi brez drastičnih razlik.

Še posebno pa smo bili veseli pobude Slovenskih novic, da se v akcijo zagotavljanja računalnikov vključi tudi Krambergerjev sklad.

Čeravno se zdi, da so te razlike danes le še bolj očitne, smo si jih na Slovenskih novicah v nekem trenutku drznili zmanjšati. Pravijo, da nam je uspelo.