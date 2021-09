Na okenski polici vrhnjega nadstropja šole zagledal dekle (FOTO)

»Pošiljam vam fotografije dijakinje gimnazije, ki je šla verjetno med pavzo, na cigaret, na okensko polico. Smiselno bi bilo, če bi objavili zraven kakšen poduk današnji mladini.« To nam je sporočil (nelektorirano) bralec, ki ga ne bomo imenovali, in pripisal tudi, na kateri šoli se je to zgodilo. Priložil je še videoposnetek.



V članku šole zavestno ne omenjamo, dekle, ki je po vsej verjetnosti mladoletna, pa smo na fotografiji, ki jo objavljamo, zameglili, da ni razpoznavna. O hudo nevarnem početju, ki se je po besedah bralca zgodilo na prvi šolski dan, smo seveda nemudoma obvestili šolo in jim pripeli še fotografijo, ki smo jo poprej zameglili.



Najprej so se nam zahvalili za posredovano sporočilo in dodali, da sumijo – po pregledu fotografije njihove IKT-ekipe –, da gre verjetno za fotomontažo: »Kljub temu smo opozorilo vzeli resno in preverili možnost odpiranja oken. Vsa okna na naši šoli so sicer narejena tako, da se ne morejo odpirati na stežaj in ni možen prehod, ravno iz varnostnih razlogov. V tem primeru pa gre za okno na stranišču, kjer smo zaradi prezračevanja omogočili tudi odpiranje na stežaj.« Takoj po prejemu našega sporočila so aktivirali vzdrževalce, ki so onemogočili odpiranje okna na stežaj.



»Ker ne moremo predvideti, za koga naj bi na sliki šlo, se ne moremo pogovoriti z dijakom ali dijakinjo neposredno, zagotovo pa bomo v vseh oddelkih izvedli pogovore o tem početju, ne le z vidika kršenja šolskih pravil, ampak predvsem z varnostnega vidika. Dijaki v teh letih so namreč pogosto nepremišljeni in se ne zavedajo možnih posledic svojih dejanj.«



Le kanček neprevidnosti je treba, da se zgodi tragedija, zato mora vsakdo čim bolj poskrbeti, da do nje ne pride.

