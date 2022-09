Sodra vdrla v osnovno šolo Bistrica, hišniku in gasilcem zahvala, da ni bilo hujše (FOTO)

V ponedeljek je bilo v Tržiču hudo neurje, med padavinami pa se je pojavila tudi sodra. Gasilci so morali intervenirati na treh lokacijah, med katerimi je bila tudi Osnovna šola Bistrica pri Tržiču. Voda in sodra sta namreč vdrli v šolo, na srečo pa je bilo hudo samo v eni učilnici. Gasilci so vodo in sodro iz šole izčrpali.

»Naš hišnik je tudi gasilec, zato je zelo hitro in pravilno reagiral,« je za nas povedala ravnateljica osnovne šole Dina Pintarič, ki je bila v času hude ure na izobraževanju na Obali. »Tam je bilo toplo in sijalo je sonce. Ko sem začela prejemati fotografije iz zalite šole, sem mislila, da je v Tržiču zapadel sneg.«

Pouk na osnovni šoli Bistrica danes poteka skoraj normalno, le zalito matematično učilnico še sušijo, zato v njej danes učencev ni. Ravnateljica predvideva, da ne bo hujših posledic, za zdaj menda ne kaže na to.

Kako je bilo videti, pa si oglejte na spodnjih fotografijah PGD Bistrica pri Tržiču.