Sobočanci se kopajo že 86 let (FOTO)

Soboško kopališče leta 1939 FOTO: Arhiv Komunale Ms

Prvi leta 1935 Murska Sobota je prvi zunanji bazen dobila leta 1935, k njegovi izgradnji je veliko pripomogel tedanji župan Ferdinand Hartner. Namenjen je bil vsem prebivalcem Murske Sobote, vendar so se zaradi visoke vstopnine hodili tja kopat samo premožnejši meščani in tista dekleta, ki jim starši niso dovolili na divja kopališča (Mali gad na Ledavi ob Šiftarjevem mlinu, Malo koleno na okljuku Ledave in kopališči na Muri pri Krogu in na Petanjcih). Kopališče je zgradilo zidarstvo Mesarič iz Sobote in je bilo še lep čas po odprtju eno izmed najlepših v Sloveniji.

Že 11. junija je murskosoboško letno kopališče, eno prvih v Sloveniji, odprlo svoja vrata, tako da so kopalci kmalu skočili v vodo, v naslednjih dneh, ko se je ozračje ogrelo tja do 35 stopinj, pa je nastala gneča. »Naše mesto ima eno najlepših letnih kopališč v Sloveniji, je zbirališče vseh generacij in ima dušo,« je ob tej priložnosti povedal soboški župan dr., ki si želi, da bo letošnja sezona omogočala čim več kopalnih dni.V mestno kopališče vsako leto vlagajo in ga sproti vzdržujejo, letošnje novosti pa je predstavil, direktor Komunale Murska Sobota. Odprli so beach bar, ki daje pridih plaže, razširili so gostinski lokal, postavili nadstrešek in uredili prostor za druženje, kjer bodo skupine lahko proslavljale rojstne dneve in preostala slavja, naredili so igrišče za košarko 3 krat 3, zraven je odbojka na mivki, še več idej pa imajo za prihodnje leto. Zaradi ukrepov za preprečevanje okužb je treba upoštevati pogoj PCT, kar tudi pomeni, da mlajši od 18 let testov ne potrebujejo. Sproti pa se bodo prilagajali razmeram, je še povedal Zrinski in dodal, da bo kopališče odprto tudi v septembru oziroma dokler bo vreme dopuščalo.Župan dr. Jevšek je znova omenil, da obstaja tudi možnost vključitve zimskega bazena v občinski prostorski načrt, za kar se že dolgo zavzema, a se je vselej zataknilo pri denarju: »Na občini pripravljamo prostorski načrt za območje Fazanerije, v katerem je vključena možnost izgradnje zimskega bazena. To bomo uresničili takoj, ko nam bo uspelo pridobiti sofinancerska sredstva. Računamo na evropska sredstva iz nove finančne perspektive.«Letno kopališče Murska Sobota leži v športnem parku Fazanerija, zraven stadiona državnih prvakov murašev, in obsega štiri bazene: olimpijskega 50 x 22 m (dva skakalna stolpa višine 2,5 in 3 m), stari bazen 33 x 12 m, toboganski bazen 15 x 15 m in otroškega 10 x 4 m. Obiskovalcem so na razpolago tudi drugi športnorekreacijski objekti: pet igrišč za odbojko na mivki ter omenjene letošnje novosti.Cene vstopnice so enake kot lani: šest evrov za odrasle in štiri za otroke do 15 let, za otroke do sedmih let je vstop prost. Prav tako je vstop prost za upokojence in brezposelne. Največja novost so kompleti: 10, 20 ali 30 vstopnic. Tisti, ki kupijo sezonsko (12 obiskov) in morda čez leto ne morejo izkoristiti vseh obiskov, lahko zdaj kupijo manjši paket. Prav tako so vstopnice prenosljive med osebami in časovno v naslednje leto.