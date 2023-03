So trije zaposleni zapustili nevrološko kliniko? Tako pravi direktor UKC Ljubljana

V UKC Ljubljana je pravna služba v četrtek skupaj z nevrokirurgom Romanom Bošnjakom in generalnim direktorjem UKC Markom Jugom analizirala primer, ko je Bošnjak samoplačniško operiral mlado Makedonko, ki je morala poleg plačila operacije ljubljanskemu UKC Bošnjaku nakazati še dodatnih 6000 evrov na račun agencije v Hongkongu. Kot je v oddaji Tarča na TVS povedal Jug, so Bošnjaku dali opozorilo pred odpovedjo delovnega razmerja, če se bodo za verodostojne izkazale informacije, razkrite v Tarči, pa bodo zahtevali odpoved. Jug je danes na novinarski konferenci pojasnil, kdaj okvirno bodo znane ugotovitve.

Zadevo Bošnjak so predali službi za korporativno varnost, enoti za integriteto, ta bo zadevo proučila. V štirinajstih dneh naj bi imeli natančno poročilo, kako je prišlo do vseh naročil, ali se je kdo okoristil na nepravilen način in ali je šlo za pogojevanje.

Bošnjaku so posredovali opozorilo o odpovedi, a ga še ni prevzel, ker je na dopustu. Opozorilo začne veljati, ko ga bo prevzel.

Jug ni seznanjen s tem, da naj bi trije zaposleni zapustili oddelek za nevrokirurgijo. »Nisem seznanjen. Vem, da ni zastoja v delu na nevrokirurškem oddelku, in ta mora ostati visokokakovosten ne glede na primer Bošnjak,« je dejal.

O razlogih odstopa strokovne direktorice

O razlogih odstopa strokovne direktorice UKC Ljubljana dr. Jadranke Buturović Ponikvar ni želel dajati izjav, saj da z njimi ni seznanjen. Dejal je, da sta se s strokovno direktorico dvakrat pogovarjala, a mu ni želela razkriti razlogov, zato o »njih ne bi špekuliral«.

Na vprašanje, ali se mu zdi nenavadno, da oseba na tem položaju ni navedla razloga za odstop, pa: »To je znak težkih časov, vse drugo pa bi bila špekulacija.« Buturovič Ponikvarjevi se je tudi zahvalil za »trud in čas, ki ga je posvetila UKC Ljubljana".