Preobrat v Tarči, bo ostal brez službe?

Te dni je v medijih odmeval primer priznanega nevrokirurga Romana Bošnjaka, ki naj bi za samoplačniško operacijo makedonske deklice v UKC Ljubljana zahteval dodatni honorar. Tega je družina trinajstletnice nakazala na račun podjetja v Hong Kongu.

Dve fakuturi, obe so plačali

V oddaji Tarča v programu RTV Slovenija je o primeru spregovoril dedek deklice, Milan Kamčev. Do Bošnjaka je prišel po priporočilu prijatelja, potrdil pa je, da sta bili res dve fakturi in plačali so obe. Še več: na dan operacije so obe, tudi hongkonško, predočili osebju v UKC Ljubljana.

Operacija se je podražila še za šest tisoč evrov

Deklica je bila operirana in sicer za 27 tisoč evrov in še dodatnih, že prej omenjenih šest tisoč. Kasneje se je operacija podražila še za šest tisočakov, tako da jih je na koncu stala 40.000 evrov. Kamčev je dejal, da če bi vedeli, da je to nezakonito, bi to profesorju Bošnjaku prihranili. Za konec pa je sklenil, da je operacija potekala dobro in da se, kar je glavno, deklica počuti dobro.

Po opozorilu odpoved?

Medtem so danes v UKC Ljubljana sedli za mizo z Bošnjakom in mu izrekli opozorilo pred odpovedjo. V Tarči so danes razkrili dokumente, kje vse Bošnjak še delal (menda brez dovoljenja delodajalca), kot tudi morebitno povezavo s podjetjem, ki služi z dobavami UKC Ljubljana.

Generalni direktor Marko Jug je dejal, da so bile zadeve precej obremenilne in jih je prvič videl. Če se izkaže za resnično: »Po videnem v oddaji, bomo verjetno zahtevali odpoved.«