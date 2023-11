Najožja vila v Mariboru: na njej se nizajo hipoteke, povezana pa s kontroverznim Slovencem (FOTO)

V elitnem predelu Maribora, v Tomšičevem drevoredu, je zrasla nekoliko manj tipična, ozka in podolgovata nepremičnina, ki je v lasti Snežičevih. In čeprav se mnogi sprašujejo, kako mu to uspeva, ko pa smo še ne tako dolgo nazaj brali o visokih dolgovih in nizkih prihodkih Roka Snežiča, del zgodbe pojasnjuje vpogled v zemljiško knjigo, kjer se zapisi o hipotekah kar množijo.

Zadnja, 150.000 evrov težka, je še v postopku vpisa (zaenkrat je zaznamovana plomba, čeprav je s sklepom že predlagano, da se dovoli vpis hipoteke) in je v korist Iztoka Snežiča. Pred časom se je v medijih pisalo, da je oseba s tem imenom in priimkom bratranec Roka Snežiča. Denar mu bo vrnjen do 5. oktobra 2036, obresti pa jim ne bo treba plačati.

Lastnica parcele in investitor

Iz zemljiškoknjižnega izpiska je razvidno, da je danes lastnica parcele, na kateri je zrasla hiša, leta 2016 rojena Snežičeva sorodnica – po naših podatkih hči. Njen zakoniti zastopnik je Klavdija Snežič, torej njena mati, ki je bila marca še vpisana kot lastnica te iste nepremičnine (pred njo je bila lastnica družba Bar - investicije, še pred njo pa Leo Ivanjko). Sicer pa je zdaj Klavdija Snežič investitorka pri omenjenem projektu, kaže tabla, postavljena ob gradbišču.

Tako je bila precej ozka hiša videti maja letos. FOTO: Arhiv

Klavdija Snežič je žena razvpitega pravnika Roka, ki je doktoriral na področju davčnih utaj in ki je svoj čas preživel tudi v zaporu. Med drugim se je, ko je vlado vodil Janeza Janša, hvalil, da odpira vrata v državna podjetja. Nedavno se je ujel tudi v afero, povezano z Darsom, ko naj bi prejel podkupnino. Da bi šlo za podkupnino, je sicer javno zanikal.

Izguba podjetja Snežič Svoje poslovne storitve Rok Snežič ponuja od 200 evrov na uro naprej prek podjetja Snežič davčni inženiring, davčno in pravno svetovanje ter zastopanja. Zastopnica in edina družbenica je žena Klavdija, v evidence pa so lani vpisali 29.710 evrov čistih prihodkov od prodaje. To je bilo resda tretjino več kot leto prej, a premalo za dobiček: leto so zaključili z več kot 16 tisočaki izgube, s tisto iz preteklih let pa bilančna izguba znaša že več kot 80 tisoč evrov.

Hipoteke »težke« 900.000 evrov

Na parceli Snežičevih je vpisanih več hipotek, ki so skupaj s prej omenjeno (zaenkrat še plombo) težke 894 tisoč evrov, približno polovica pa ima vir v BiH. Koliko so si Snežičevi izposodili, kakšne obresti bodo plačali in kdaj bodo denar vrnili, navajamo spodaj:

150.000 evrov težka, z 0-odstotno obrestno mero, v korist Stanislava Koljančića iz Banjaluke (BiH). Posojilo velja do odpoklica.

iz Banjaluke (BiH). Posojilo velja do odpoklica. 150.000 evrov v korist Janka Novaka iz Vuhreda. Posojilo bo vrnjeno oplemeniteno s 3-odstotno obrestno mero letno, in sicer do 9. februarja 2035 oziroma v treh mesecih od pisnega poziva posojilodajalca.

iz Vuhreda. Posojilo bo vrnjeno oplemeniteno s 3-odstotno obrestno mero letno, in sicer do 9. februarja 2035 oziroma v treh mesecih od pisnega poziva posojilodajalca. 150.000 evrov v korist Janka Novaka iz Vuhreda. Posojilo bo vrnjeno oplemeniteno s 3-odstotno obrestno mero letno, in sicer do 20. marec 2035 oziroma v treh mesecih od pisnega poziva posojilodajalca.

iz Vuhreda. Posojilo bo vrnjeno oplemeniteno s 3-odstotno obrestno mero letno, in sicer do 20. marec 2035 oziroma v treh mesecih od pisnega poziva posojilodajalca. 144.000 evrov težka v korist Daria Ivankovića iz Banjaluke (BiH), obresti znašajo nič, posojilo pa bo vrnjeno najkasneje na zadnji dan leta 2023.

iz Banjaluke (BiH), obresti znašajo nič, posojilo pa bo vrnjeno najkasneje na zadnji dan leta 2023. 150.000 evrov v korist Maria Ivankovića iz Banjaluke (BiH). Obresti so 3-odstotne, posojilo bo vrnjeno do 17. maja 2035.

Samo na Janka Novaka iz Vuhreda odpade 300 tisoč evrov hipotek, prav on pa je tudi zastopnik in edini družbenik podjetja NJ Konstrukt, ki je izvajalec del pri gradnji hiše.

Hipoteke sicer niso edino, s čimer je obremenjena nepremičnina. Zemljiškoknjižni izpisek kaže, da je vpisana tudi dosmrtna brezplačna služnost v korist Klavdije Snežič, žene Roka Snežiča.

Hiša Snežičevih v Mariboru menda v zadnjem času napreduje počasneje, so nam povedali tisti, ki so z razmerami dobro seznanjeni. FOTO: Arhiv

V polju investitor je navedena Klavdija Snežič. FOTO: Arhiv

Deljenje premoženja Roka in Klavdije Snežič Rok in Klavdija Snežič sta svoja premoženjskopravna razmerja uredila (beri ločila) tudi uradno (nekateri tem pogodbam pravijo tudi predporočne pogodbe, čeprav termin ne zdrži čisto, več o tem v članku Predporočna pogodba: ubijanje romantike in upanja v srečen zakon do konca dni?). Najdemo ju namreč v registru pogodb o ureditvi premoženjskopravnih razmerij. Njuna je bila sklenjena 12. oktobra 2020 pri notarju Gorazdu Šifrerju iz Maribora. Iz zapisa v registru je videti tudi, da je Klavdija takrat stanovala na Koroški cesti v Kamnici, Rok pa v Fiesi.

