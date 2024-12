Sneg je pobelil tudi nižine (FOTO)

Čeprav napovedim mnogi niso verjeli, so se te tokrat uresničile in večji del Slovenije je v noči na ponedeljek pobelil sneg. Dars in Arso sta že v nedeljo opozarjala, da se lahko zgodi, da bodo zjutraj na cestah težave, zato naj se na pot odpravijo dovolj zgodaj. Opozorila so, kot kaže, zalegla, saj je promet tudi ob jutranji konici potekal gladko, brez zdrsov in nesreč.

Arso opozarja V torek čez dan bo okrepljen severnik ponekod v severni Sloveniji na izpostavljenih mestih v sunkih presegal hitrosti 80 km/h, burja na Primorskem pa zvečer 100 km/h.

Po podatkih Arsa je sicer največ snega v noči na ponedeljek zapadlo na Vojskem in v Zadlogu, in sicer 38 centimetrov, na Voglu pa so ga namerili komaj 14 centimetrov. Nekaj malega ga je zapadlo tudi v Ljubljani, a dovolj, da je vzdušje spremenil v zimsko in še bolj praznično. Držimo pesti, da se bo bela pravljica obdržala do božiča.

Zima na Koseškem bajerju v Ljubljani FOTO: Matej Družnik

Ceste so bile večinoma lepo očiščene. Foto: Dejan Javornik

Tudi pločnike so mnogi pridno čistili. FOTO: Črt Piksi

Če bo naslednje dni dovolj hladno, bomo končno dobili bel božič. Foto: Dejan Javornik

Kakšna pa je snežna odeja pri vas?