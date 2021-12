SMC bi razrešil svojo bivšo poslanko, na njeno mesto pa postavil ta dva poslanca

Poslanska skupina SMC je danes v državni zbor vložila predlog sklepa o razrešitvi Mateje Udovč z mesta predsednice odbora za gospodarstvo ter podpredsednice odbora za infrastrukturo, okolje in prostor. V poslanski skupini SMC kot zamenjavo za Udovčevo, ki je sredi meseca izstopila iz stranke SMC, predlagajo Mojco Žnidarič in Gregorja Periča.

Kot so v SMC pojasnili v obrazložitvi predloga, sklep o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih DZ in o določitvi poslanskih skupin, ki jim pripadajo mesta predsednikov in podpredsednikov delovnih teles DZ, med drugim določa, da mesto predsednika v odboru za gospodarstvo in eno od podpredsedniških mest v odboru za infrastrukturo, okolje in prostor pripadata poslanski skupini SMC.

V SMC predlagajo, da bi mesto predsednice odbora za gospodarstvo zasedla Žnidaričeva, mesto podpredsednika odbora za infrastrukturo pa Perič.

Udovčeva, ki je sredi meseca prestopila v stranko Naša dežela, sicer, kot je razvidno s spletne strani DZ, uradno še vedno sodi v poslansko skupino SMC. Je pa napovedala, da bo iz nje izstopila in bo delovala kot samostojna poslanka.