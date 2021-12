Poslanka razkrila, zakaj je zapustila Počivalška

Poslanka Stranke modernega centra Mateja Udovč je prestopila v stranko Naša dežela Aleksandre Pivec in do konca mandata delovala kot samostojna poslanka. Do prestopa je prišlo ravno v času, ko se je stranka SMC preimenovala v Konkretno. Udovčeva je na kongresu stranke še sodelovala, a si je kmalu premislila in prestopila k Pivčevi.

»Pravzaprav je moja odločitev prišla postopoma, in ko vidiš, da ne gre pot v isto smer, kot smo si jo zastavili, je prav, da se umaknem. To ne pomeni, da stranka dela slabo. Sodelovanje z njimi je bilo konkretno in dobro. Sem pa poslanka, ki moram biti s svojim delom zadovoljna, in če ne uživam, ni energije in ne morem uspeti. Vsaka pot se nekje konča in prav je, da sledimo svojim sanjam in ciljem,« je pojasnila Udovčeva.

Za prestop v stranko Aleksandre Pivec se je odločila, ker vidi v sodelovanju z Našo deželo večje možnosti za uresničitev svojih političnih ciljev, in to je, da dela z ljudmi in za ljudi. »V politiko sem stopila pred slabimi štirimi leti in bila poslana od ljudi, da lahko delam zanje. /.../ Moje vrednote so delati za ljudi, in to, kar dela Aleksandra, je pravi pristop dela politikov.«

V prihodnjih dneh se v parlamentu obetata dve interpelaciji, in sicer ministra Aleša Hojsa in ministra Andreja Vizjaka. Kako bo Udovčeva glasovala, ni želela komentirati. Dejala je, da se bo pri glasovanju odločila po svoji vesti, ko bo slišala, kaj pravi opozicija in kaj v zagovor ministra, ter da je v času mandata odlično sodelovala z obema ministroma.

V poslanski skupini SMC o prestopu Mateje Udovč še niso obveščeni, a jih bo, kot pravi Udovčeva, obvestila tekom dneva.