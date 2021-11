Mario Fafangel okrcal vladno svetovalno skupino: 'Lockdown' za vse!

Epidemiološka slika v Sloveniji je iz dneva v dan bolj skrb vzbujajoča, padel je celo neslavni rekord dnevih okužb. Pristojni svarijo pred zlomom zdravstvenega sistema, ki bi nas lahko doletel že čez nekaj dni, saj so bolnišnice na robu svojih zmogljivosti.

Na twitterju se je oglasil tudi epidemiolog Mario Fafangel, ki je prepričan, da je popolno zaprtje države edina rešitev pred katastrofo. »Zasilna zavora pred kolapsom (lockdown) - za vse! Najdite pravi zapisnik,« je pozval (nelektorirano) pristojne. Vodja svetovalne skupine Mateja Logar je namreč v torek zvečer dejala, da je predlog 10-dnevnega zaprtja države napaka v zapisniku.

Fafangel meni, da javno zdravje pomeni voditi vse čez deročo reko. Poudarja še pomen pogoja PCT in cepljenja, priporoča delo na domu in zmanjšanje stikov ter nošnje maske v zaprtih prostorih. Hitri testi in samotestiranje bi moralo biti po njegovem zastonj, vsi pa da bi si morali naložiti aplikacijo Ostani zdrav.