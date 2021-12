Slovenski profesor nadlegoval dijakinje? Poglejte, kakšna sporočila jim je pošiljal

V Strokovno izobraževalnem centru (SIC) Brežice oziroma nekdanji Srednji ekonomski in trgovski šoli Brežice so zaradi suma spolnega nadlegovanja dijakinj suspendirali enega od profesorjev, poroča Žurnal24. Ta naj bi svojim dijakinjam prek družbenih omrežij pošiljal sporočila z neprimerno vsebino – eni od dijakinj naj bi denimo prek snapchata poslal sporočilo, da si jo »želi za božič«.

Ravnateljica SIC Brežice Mojca Tomažin je za omenjeni medij potrdila, da so na podlagi prijav mladoletnih dijakinj po uradni dolžnosti podali prijavo policiji. Profesor naj na njihovem zavodu ne bi bil več zaposlen. Drugih informacij po njenih besedah ne morejo dati, saj da gre za mladoletne osebe, prav tako še teče postopek policije.

Policija: V takšnih primerih storimo vse za zaščito žrtev

Tamkajšnja policija zaradi varstva osebnih podatkov, varovanja integritete in zaščite žrtev nasilja, konkretnega primera ni želela komentirati. So nam pa pojasnili, da policisti na podlagi prijav in kakršnihkoli informacij o sumu storitve kaznivih dejanj zberejo vsa potrebna obvestila, se povežejo z vsemi pristojnimi institucijami ter strokovnjaki in storijo vse za zaščito žrtev. O ugotovitvah seznanjajo pristojno tožilstvo.

»Na splošno pojasnjujemo, da so kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost dejanja spolnega, fizičnega in psihičnega nasilja in pomenijo za žrtve enega najhujših posegov v njihovo osebnostno celovitost. Gre za dejanja, s katerimi je prizadeta spolna nedotakljivost osebe, posledice pa so za žrtve lahko zelo hude,« še odgovarjajo.

Več o dogajanju na omenjeni šoli preberite v sobotni tiskani izdaji Slovenskih novic.