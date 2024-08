Slovenski nogometaš v šoku: »Upam, da čim prej ujamejo to pošast«

Slovenski nogometaš Kevin Kampl je bil šokiran nad napadom z nožem, v katerem so v njegovem rojstnem mestu Solingenu umrli trije ljudje, pet pa je bilo huje ranjenih. Kampl je danes sicer za Leipzig, kjer si služi kruh, v prvem krogu nemškega državnega prvenstva odigral celo tekmo ob zmagi proti Bochumu (1:0). Napad v Solingenu se je zgodil v petek pozno zvečer na uličnem festivalu, ki sodi v okvir niza dogodkov v počastitev 650-obletnice zahodnonemškega mesta.

Triintridesetletni Kampl, ki se je rodil v Solingenu, je, potem ko je v petek pozno zvečer izvedel za napad, danes po tekmi svojega Leipziga izrazil šokiranost nad dogodkom in globoko sožalje družinam žrtev in prizadetih v tragediji.

Nekdanji reprezentant, za Slovenijo je med letoma 2012 in 2018 odigral 28 tekem, je kariero začel v mlajših selekcijah Solingena, nakar je pred 18 leti prestopil k bližnjemu Bayerju iz Leverkusna. V dolgi in bogati karieri je poleg večkratnega zastopanja Bayerja igral še za Greuther Fürth, Osnabrück, Aalen, Salzburg in Borussio Dortmund. Avgusta 2017 je k Leipzigu iz Leverkusna prestopil za 20 milijonov evrov.

»Seveda si izjemno zaskrbljen in v prvi vrsti presenečen, da se kaj takega dogaja v domačem kraju, da ljudje umirajo in so hudo poškodovani. Molim za ljudi, ki se še vedno borijo za svoja življenja,« je dejal Kampl.

»Upam, da čim prej ujamejo to pošast. Pride psihopat in napravi takšno škodo ljudem, ki so se želeli le nekaj ur zabavati s svojimi prijatelji, zdaj pa nekateri nikoli ne bodo prišli domov,« je dodal nogometaš Leipziga.

Ponoči je komaj zatisnil oči

»Komaj kaj sem spal, za en drek pravzaprav,« je razlagal čustveni slovenski nogometaš, ki je takoj, ko je izvedel o tragediji, poklical starše. Ti še vedno živijo v Solingenu.

»Helikopterji in brezpilotna letala so vso noč krožili nad mestom. Normalni ljudje, ki pravzaprav niso imeli pojma o tem, so poskušali oživljati ljudi, ker je bila povsod kri,« je še razlagal Kampl.