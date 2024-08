Po krvavem napadom pridržali 15-letnika, terorizma ne izključujejo: udeleženci festivala v »popolnem šoku, grozi in veliki žalosti« (FOTO)

Nemška policija je v okviru preiskave napada z nožem na festivalu v mestu Solingen, v katerem so umrli trije ljudje, pridržala eno osebo. Po navedba policije še preverjajo, ali je bila povezana z napadom.

Je vedel za napad?

So pa potrdili, da so prijeli 15-letnika, ki naj bi vedel za napad. 15-letnika je policija prijela danes dopoldne, potem ko sta dve ženski slišali, kako se je še z nekom pogovarjal o napadu. Bild navaja, da naj bi bil iz Kirgizije in da so ga prijeli v domu za migrante. Sumijo ga, da je vedel za načrtovanje napada in tega ni prijavil policiji. Storilca medtem še vedno iščejo. Po navedba policije še ne morejo izključiti, ali je bil napad izveden z motivom terorizma.

Neznani moški je na festivalu do smrti zapodel tri ljudi, še osem jih je bilo v napadu ranjenih.

Napadalec s kraja pobegnil

Policija po navedbah britanske mreže BBC še vedno preiskuje motiv za napad, intenzivno iščejo tudi storilca.

FOTO: Roberto Pfeil Afp

FOTO: Thilo Schmuelgen Reuters

FOTO: Thilo Schmuelgen Reuters

Do napada je prišlo ob praznovanju 650. obletnice ustanovitve mesta.

Župan Solingena Tim Kurzbach je danes dejal, da so udeleženci dogodka v »popolnem šoku, grozi in veliki žalosti«. Za hitro in učinkovito policijsko preiskavo in ostro kazen za storilca se je zavzel tudi nemški kancler Olaf Scholz.

Solingen, ki šteje nekaj več kot 150.000 prebivalcev, leži nedaleč od Düsseldorfa v zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija.

Praznovanja ob obletnici, ki naj bi trajala do nedelje in na katerih so pričakovali do 75.000 ljudi, so po napadu odpovedali.