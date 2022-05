Slovenskega novinarja izpustili iz iraškega zapora

»Z veseljem sporočamo, da je Matej Kavčič na prostosti. Iraške oblasti so izpustile tudi Marlene Förster. Zahvaljujemo se vsem, ki so pripomogli k njuni izpustitvi,« poroča Radio Študent. Matej so iraške oblasti strpale v zapor 20. aprila, pred dnevi pa je v Irak odpotoval slovenski diplomat in mu skušal pomagati na prostost. Radio je ob tem dodal, da so se med postopkom za čimprejšnjo izpustitev Mateja in Marlene nabrali stroški za pravno pomoč, in pozval k donacijam.

Radio Študent je v sredo poročal, da so po obisku slovenskega konzularnega predstavnika Mateju uspeli omogočiti stik s svojci in zagotoviti zastopstvo odvetnika. Kavčiča in njegovo nemško kolegico so prijeli, ko sta pripravljala reportažo o jazidih, ki so bili žrtev genocida džihadistične skupine Islamska država. Iračani njunih novinarskih izkaznic niso prepoznali, zato so ju prijeli. Kaj so jima očitali in zakaj so ju prijeli, še ni znano.