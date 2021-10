Slovenska trgovka popenila: Nagravžni ste, brez kančka empatije!

Kdor dela z ljudmi, dobro vse, da je to vse prej kot enostavno. S takšnimi in drugačnimi kupci se vsakodnevno sooča tudi uporabnica enega izmed slovenskih forumov. Pod vzdevkom Zmatrana je svoje izkušnje opisala v zapisu, v katerem ne manjka niti kletvic. Med drugim jo jezijo stranke, ki v trgovini pustijo razdejanje, za vrat jim dihajo šefi, piko na i pa naredijo še posamezniki, ki ne želijo upoštevati pogoja PCT, ob tem pa zaposlene še grdo zmerjajo.

Mnogi uporabniki menijo, da je zaposlena v trgovini upravičeno jezna, spet drugi so prepričani, da pretirava.

Njen zapis objavljamo v celoti (nelektorirano):

»Tole pišem, da boste stranke raznih trgovin mogoče dojele, da ste preprosto nagravžni, brez kančka empatije, razumevanja do sočloveka. Trgovke so ženske, ki morajo preživeti družine s sramotno plačo. Delamo po cele dneve, cel teden, urniki abnormalni, šefi nas stalno je**** v glavo, smo vse od čistilk, psihologov, osebnih svetovalcev, računovodij, aranžerk, modnih stilistov, skladiščnikov, smetarjev,… za drobiž. Potem pa ste tukaj določene inteligentne stranke, ki ne veste lastnih konfekcij, kako velike joške imate, koliko ima vaš otrok obseg glave, kupujete stvari in pričakujete, da vam z metrom merimo, da bo ena je**** škatla pasala v vaše stanovanje, zahtevate točno določene bankovce, ker ste se pač po kasiranju spomnili, da imate se nekaj drobiža, delate menjave za 2 evra, razf*** štacuno, puščate stvari vsepovsod, vaši otroci polivajo sokce po tleh, igrajo se skrivalnice, uničujejo igrače, vaše zafnane smrklje delajo kolo pri blagajni (resno wtf!?), in kar me najbolj raz****, 5 minut pred zaprtjem, ko moramo še vse zaključit, pridete po eno totalno nepomembno malenkost, ki ni življenskega pomena, ker se sprehajate, ker vam je preprosto dolgčas. Pa tale preverjanje za pct, ki nam ga šefi vsiljujejo, zmerjanje z raznimi pras*****, tožbami, zakoni, dejte si tja v butasto betico zabit, da nas boli ku*** za to, spravljite se na tiste, ki so vir tega idiotizma, ne pa na nas, ki nas je**** z vseh koncev.«

