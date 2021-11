Slovenska doktorica v času največje zdravstvene krize javnost razburja s temi besedami (FOTO)

Epidemiološka slika v Sloveniji se ne umirja, samo v zadnjem dnevu so pristojni potrdili več kot 3300 novih okužb, umrlo pa je še 12 ljudi. Tudi stanje v bolnišnicah je alarmantno, večino nenujnih operacij že odpovedujejo. Vlada je zato v petek zaostrila ukrepe in začasno prepovedala vse javne shode in prireditve. Mnoge zato razburja objava na twitterju, katere avtorica je profesorica na zdravstveni fakulteti red. prof. dr. Brigita Skela Savič. Ta namreč poziva k množičnim protestom ta teden v Ljubljani. »Gremo! Ohranimo #Ustava, #človekovepravice, #dostojanstvo!« je zapisala.

Poziva na množične proteste. FOTO: Twitter, redakcijsko spremenjena fotografija z odstranjenimi podatki o kraju in času protesta

Besede profesorice pa so očitno razburile tudi premierja Janeza Janšo. Ta je na twitterju predstavnike opozicije pozval, naj svoje podpornike – namesto k protestom – raje vabijo k cepljenju. »Kako sploh lahko predavate bodočim dipl. med. sestram?!« pa se čudi poslanka Jelka Godec.

To sporoča premier Janša. FOTO: Twitter

Ustavno sodišče prililo olja na ogenj

Za odziv na tovrstne pozive smo prosili tudi ministra za zdravje Janeza Poklukarja, epidemiologa Maria Fafangla, direktorja NIJZ Milana Kreka ter Bojano Beović. Prav tako smo za komentar povprašali ustavne sodnike: ti so namreč pred kratkim javnost razburili z odločitvijo, da so bili odloki, s katerimi je vlada poskušala zajeziti širjenje koronavirusa, neustavni. Takrat je mnogo komentatorjev izpostavilo, da gre pri odločitvi Ustavnega sodišča za olje na ogenj nasprotnikom cepljenja in zanikovalcem virusa. Dr. Savičeva je, pomenljivo, v svojem pozivu prav ključnik #ustava postavila na prvo mesto svoje twitter objave.

Vprašanje, ali takšna dejanja podpirajo, smo naslovili tudi na SD, saj je bila Skela Savičeva kandidatka te stranke na zadnjih državnozborskih volitvah in kandidatka za članico predsedstva SD. Stranka na svoji spletni strani večkrat objavlja njene znanstvene prispevke.

