Pozor, odslej v Sloveniji veljajo ti strožji ukrepi

V skladu z najnovejšim vladnim odlokom so od danes v veljavi številni strožji ukrepi, namenjeni zajezitvi širjenja covida-19. Ti zajemajo znižanje starostne meje za izpolnjevanje pogoja PCT na 12 let, omejitev obratovalnega časa gostinskih lokalov, prepoved zbiranja izven družinskega kroga ter obvezno uporabo zaščitnih mask v zaprtih prostorih.

Vlada je na petkovi seji sprejela odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb s covidom 19, ki je bil v soboto objavljen v uradnem listu, v veljavo pa stopi danes.

Sprememba glede PCT

Odlok med drugim določa, da je izpolnjevanje pogoja PCT (preboleli, cepljeni in testirani) obvezno za starejše od 12 let, pri čemer če se mora oseba poleg dokazila PCT izkazati tudi z veljavnim osebnim dokumentom.

Zbiranje ljudi je začasno prepovedano. Zbiranje je dovoljeno le skupini oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva. Začasno pa so prepovedane vse javne prireditve in javni shodi, slavja, praznovanja ter poročne slovesnosti.

Javne kulturne in športne prireditve so dovoljene le v zaprtih javnih prostorih s fiksnimi sedišči ob uporabi zaščitnih mask, pri čemer mora biti med uporabniki eno sedišče prosto, udeleženci pa izpolnjujejo pogoj PCT.

Pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih je po novem obvezna uporaba zaščitne kirurške maske ali maske tipa FFP2.

Strožji ukrepi v trgovinah in lokalih

V tistih trgovinah, kjer pogoj PCT ni potreben, pa bo treba za vsakega obiskovalca zagotoviti najmanj 10 kvadratnih metrov površin.

Pri izvajanju gostinskih dejavnosti je dovoljena le strežba za mizo med 5. in 22. uro. Obratovanje diskotek in nočnih klubov ni dovoljeno.

Po novem bo država iz proračuna spet zagotavljala sredstva za hitre antigenske teste in teste za samotestiranje, ko so ti potrebni za izpolnjevanje pogoja testiranosti na delovnem mestu ali za samotestiranje v šolah in na fakultetah.

Bolnišnice na robu zmogljivosti

Epidemija se v Sloveniji sicer še vedno ne umirja. V soboto so tako potrdili 2313 novih okužb z novim koronavirusom, delež pozitivnih PCR-testov je bil več kot 40-odstoten. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov se je dvignilo na 2858. V bolnišnicah se zdravi skoraj 800 covidnih bolnikov.

Ministrstvo za zdravje se je medtem zaradi izjemno zahtevnih razmer v zdravstvu odločilo za operativno vzpostavitev vsakodnevne koordinacije vseh deležnikov. Minister za zdravje Janez Poklukar je tako imenoval koordinatorje za posamezna področja, ki bodo dnevno komunicirali z izvajalci in koordinirali prerazporejanja kadra ter opreme. Sestankovati začnejo danes.