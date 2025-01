Slovenka se je hotela poročiti z Nigerijcem, na upravni enoti pa hladen tuš

Poroka naj bi bila srečen in lep dogodek, nekateri želijo z njo proslaviti svojo ljubezen pred najdražjimi, drugi zgolj še pred zakonom ali bogom potrditi tisto, kar v srcih vedo in čutijo že dolgo. A poročni dan ni vedno sanjski, kar sta na lastni koži izkusila Slovenska in Nigerijec, sicer prosilec za azil, ki sta bila deležna vse prej kot primernih opazk zaposlenih na upravnih enotah, kar sta prijavila tudi zagovorniku načela enakosti.

Začelo se je že, ko sta upravno enoto obiskala, da bi se zgolj pozanimala o tem, kaj vse potrebujeta za sklenitev zakonske zveze. Zaposlena, ki je pregledovala njune dokumente, je ob tem menda precej neobzirno dejala, da je tisti teden »imela že tri Nigerijce«, kar da se ji je zdelo izredno sumljivo. Menila je, da »so med seboj zmenjeni«, zato je mlademu paru zabrusila, da bo »vse te Nigerijce poslala na zaslišanje«.

Datum prestavila po svoje

Par se je nato odločil, da bo zakonsko zvezo prijavil na drugi upravni enoti, a tudi tam ni šlo zlahka. Matičarka je namreč ugotovila, da je za bodočega zakonca predvidena deportacija iz Slovenije, in dejala, da bo pred odobritvijo poroke sprožila posebni ugotovitveni postopek, ki je predviden v primerih, ko obstaja sum, da bi bila zakonska zveza sklenjena predvsem zato, da bi eden od bodočih zakoncev pridobil dovoljene za bivanje v Sloveniji. Posledično je datum poroke premaknila na poznejši čas, ko bi veljavnost izkaznice prosilca za azil že potekla, to pa je storila, ne da bi se o tem posvetovala s parom. »Da vidim, če bo ostal tudi, ko se kartica izteče,« naj bi ob tem matičarka zabrusila paru.

Vse to je bodoča zakonca močno prizadelo in obrnila sta se na zagovornika načela enakosti. Ta sicer ni ugotovil nepravilnosti, prav tako ne diskriminacije, kljub temu pa meni, da bi lahko zaposlene na upravnih enotah s parom komunicirale bolj spoštljivo. »Zagovornik je zaradi navedb o neprimernem komuniciranju matičark Ministrstvu za javno upravo priporočil, naj vse upravne enote obvesti o tem, da morajo uslužbenci spoštovati zakonodajo o varstvu pred diskriminacijo in se pri poslovanju s strankami vzdržati izjav, ki so povezane z osebnimi okoliščinami strank. Poleg tega pa naj pri poslovanju s pari, ki želijo skleniti zakonsko zvezo in v katerih je eden od partnerjev tujec, namenjajo dodatno pozornost pri komunikaciji in nudenju pravilnih in popolnih informacij v zvezi s potekom postopka,« so ob tem sporočili z urada zagovornika.