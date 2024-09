Slovenija v največjo plačno reformo! Tako se bo dvig plač poznal učiteljem, medicinskim sestram, policistom, vzgojiteljem ...

»S 1. januarjem 2025 si lahko zdravstveno osebje, učitelji, gasilci in vsi preostali zaposleni v javnem sektorju obetajo ne le višje plače, ampak tudi konec plačnega sistema, v katerem je 25 najslabše plačanih razredov prejemalo osnovno plačo, nižjo od minimalne,« je prenovo plačnega sistema javnih uslužbencev napovedala koordinatorica Levice Asta Vrečko.

»Koalicijska zahteva Levice je bila, da minimalna plača postane izhodiščni razred, in to nam je danes tudi uspelo,« je dodala Vrečkova.

Gre za največjo prenovo sistema plač v javnem sektorju od leta 2008.

Vlada bo danes obravnavala predlog zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju. Zakon so v pogajanjih med vlado in sindikati skoraj v celoti uskladili ter v torek podpisali izjavo o stopnji usklajenosti.

Najvišji razred bo vreden 8821 bruto

Plačilna lestvica se bo začela z minimalno plačo, 1253 bruto, prehod pa po postopen v šestih obrokih (najprej 12, nato pa po 15 odstotkov zvišanja) in se bo zaključil 1. januarja 2028.

Lestvica bo imela po novem 67 razredov, najvišji razred pa bo vreden 8821 bruto. V tem razredu so predsednik republike, predsednik vlade, predsednik državnega zbora in predsednika vrhovnega in ustavnega sodišča. Predsednika vlade in države imata trenutno 6087 bruto, piše Delo.

Delo še navaja, da se bo sprememba najbolj poznala funkcionarjem in drugim na višjem delu lestvice, je pa minister za finance Klemen Boštjančič napovedal, da bodo za vladne funkcionarje predlagali, da se njihove plače ne uskladijo do naslednjega mandata.

Kako se bo povišanje poznalo pri hišnikih, učiteljih, vzgojiteljih ...

V Delu so izdelali lestvico, kako se bo v prihodnjih treh letih dvigovala plača pri posameznih poklicih v javnem sektorju. Hišnik, referent UE in medicinska sestra bodo imeli za 288,24 evra višjo plačo. V letu 2025 jih čaka 200-evrsko zvišanje (1. januarja in 1. oktobra po sto evrov), junija 2016 70 evrov višja plača in decembra 2026 še skoraj 19 evrov.

Policistom se bo na računu poznala za 382,16 evra višja plača, pomočniku vzgojitelja za 368,01 evra in učitelju za 466,02 evra.

Vsi omenjeni bodo dobili za sto evrov višjo plačo z januarjem, nato pa še dodatnih sto evrov junija prihodnje leto. Junija 2026 se bo razlika poznala še za 70 evrov, decembra 2026 pa za od 18 do 50 evrov. Policist in pomočnica vzgojitelja bosta povišico prejela še julija 2027 (62 in 48 evrov), učitelji pa prav tako julija 2027 (100 evrov) in še v zadnji tranši januarja 2028 skoraj 50 evrov.