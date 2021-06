Odločeno: Slovenija je dobila novega pravosodnega ministra

V državnem zboru je potekala izredna seja DZ, na kateri so glasovali o kandidatu za novega ministra za pravosodje Marjana Dikaučiča. Večina poslancev je po več kot štirih urah razprave glasovala za njegovo imenovanje. Prisotnih je bilo 85 poslancev, za jih je glasovalo 44, proti pa 41. »Zdaj se začne resno delo, še nocoj,« je dejal minister, ki bo na tej funkciji zamenjal Lilijano Kozlovič.



Janez Janša na seji ni podal dodatne obrazložitve, v poslanskih skupinah SDS in SMC so Dikaučiča ocenili kot ustreznega za prevzem pravosodnega resorja. Svojega stališča pa niso predstavili poslanci NSi.



Že med predstavitvami stališč poslanskih skupin je del poslancev SDS zapustil dvorano, kar je zmotilo tudi nekatere poslance opozicije. Predsednik DZ Igor Zorčič je pojasnil, da na to ne more vplivati in razpravo so nadaljevali.



Kandidatu za pravosodnega ministra so soglasno podporo napovedali v poslanski skupini SDS. Kot je v predstavitvi stališča izpostavil poslanec SDS Dejan Kaloh, je Dikaučič, ki ima med drugim opravljen pravniški državni izpit, pravni strokovnjak na področju stečajne zakonodaje, hkrati pa ne sodi v nobeno od pravniških omrežij. To je po njihovi oceni zelo dober signal, da bo kot pravosodni minister deloval brez pritiskov in da se bo lahko neobremenjeno posvečal pravosodnemu resorju.



V delu opozicije so v predstavitvi poslanskih stališč ponovili svoje dvome o izkušenosti kandidata Marjana Dikaučiča oz. njegovi neprimernosti za funkcijo pravosodnega ministra. Med drugim so kritični do njegovih povezav s slamnatimi podjetji in da se ni opredelil do vprašanja evropskih delegiranih tožilcev. Vodja poslanske skupine LMŠ Brane Golubović je med drugim ocenil, da »gre za slamnatega moža, za slamnatega kandidata«.

