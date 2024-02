Slovenci večinsko ocenjujejo, da so dejanja Izraela v Gazi genocidna in da judovska država krši mednarodno in humanitarno pravo, je pokazala panelna anketa, ki jo je za Delo izvedel inštitut Mediana. Državljani se strinjajo s sedanjo politiko slovenskega zunanjega ministrstva do izraelsko-palestinskega konflikta v Gazi.

Kljub temu, da se državljani ne strinjajo z dejanji Izraela, pa so zadržani do ostrejših odzivov Slovenije, kot sta bojkot izraelskih izdelkov in prepoved nastopa športnikov na mednarodnih tekmovanjih, kaže anketa.

Na vprašanje, kako naj se Slovenija odzove na dogodke v Gazi, 33,3 odstotka vprašanih odgovarja, da naj sledi večinskim stališčem EU, 30,2 odstotka pa je za proaktivno in mirovniško delovanje Slovenije kot nestalne članice v Varnostnem svetu ZN. Za odpoklic slovenske veleposlanice v Izraelu in zamrznitev diplomatskih odnosov z judovsko državo je 18,2 odstotka anketiranih. 11 odstotkov vprašanih ne ve, kako ukrepati, 3,3 odstotka jih meni, da bi morali storiti nekaj drugega, 2,3 odstotka jih ni želelo odgovoriti, 1,8 odstotka pa jih meni, da je najboljši odziv slediti interesom ZDA.

Panelno anketo je med 20. in 21. februarjem za časnik Delo opravil Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana na vzorcu 520 oseb.

Večina Slovencev, 36,2 odstotka vprašanih, dejanja Izraela v Gazi kritično ocenjuje kot genocid nad palestinskim prebivalstvom, 24,7 odstotka pa jih meni, da Izrael z odzivom krši mednarodno in humanitarno pravo. 16,5 odstotka vprašanih meni, da Izrael izvaja upravičene in sorazmerne povračilne ukrepe zaradi terorističnega napada palestinskega islamističnega gibanja Hamas 7. oktobra lani. 18,3 odstotke vprašanih medtem odgovora ne pozna.

Palestince podpira 28,4 odstotka Slovencev, a še več je tistih, ki do obeh strani gojijo distanco (43,5 odstotka). Izrael medtem bolj podpira 14,1 odstotka anketiranih, medtem ko 9,4 odstotka vprašanih ne ve, kako bi opisali svoj odnos, 4,4 odstotka pa jih ni želelo odgovoriti.

V anketi je 43 odstotkov anketiranih menilo, da potrošniki ne bi smeli kupovati izdelkov iz Izraela ali z okupiranih območij, 45 odstotkov jih podpira prepoved nastopov izraelskih športnikov na mednarodnih tekmovanjih, kot velja za Rusijo, 48 odstotkov jih je za prepoved nastopa Izraela na Evroviziji. Istočasno pa je delež tistih, ki tega ne podpirajo, od 32- do 38-odstotni. 59 odstotkov anketiranih je strah palestinskih beguncev in poslabšanja varnostnih razmer v Evropi, medtem ko se tega ne boji 29 odstotka vprašanih.