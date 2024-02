Izraelci vdrli v bolnišnico, ta prenehala obratovati, v njej ostali le 4 zdravstveni delavci

Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus je danes sporočil, da je bolnišnica Naser na jugu območja Gaze po vdoru izraelske vojske vanjo prenehala obratovati. "Bolnišnica Naser v Gazi ne deluje več, po teden dni trajajočem obleganju, ki mu je sledil vojaški vdor, ki še vedno traja," je navedel.

»Ekipa WHO tako včeraj kot dan prej ni smela vstopiti v bolnišnico, da bi ocenila razmere, v katerih se nahajajo bolniki, in ugotovila najbolj nujne zdravstvene potrebe, čeprav je prišla do bolnišničnega kompleksa, ko je s partnerji dostavila gorivo,« je na omrežju X še zapisal Ghebreyesus.

Po njegovih navedbah je v bolnišnici trenutno okoli 200 bolnikov, poroča britanski BBC. »Najmanj 20 jih je treba takoj premestiti v druge bolnišnice, da dobijo ustrezno zdravstveno pomoč,« je dodal.

Izraelska vojska je vdrla v bolnišnico v Han Junisu v četrtek, ker naj bi se v njej skrivali borci palestinskega islamističnega gibanja Hamas. Domneva tudi, da so tam tudi talci, ki jih je Hamas zajel v napadu na Izrael 7. oktobra lani.

Ministrstvo za zdravje v Gazi, ki je pod nadzorom Hamasa, je sporočilo, da so v bolnišnici ostali le štirje zdravstveni delavci.

Neimenovani vir v bolnišnici je za BBC News povedal, da je 11 bolnikov umrlo, ker je prišlo do motenj v oskrbi z elektriko in kisikom, več zdravnikov pa je bilo aretiranih.

Izraelska vojska je v soboto sporočila, da so njihovim enotam naročili, da ohranijo bolnišnico delujočo in da zagotovijo hrano in vodo.

Spopadi v okolici bolnišnice Naser potekajo že več tednov. Izrael trdi, da Hamas uporablja bolnišnice in šole za svoje operativne centre. Po navedbah izraelske vojske so v zadnjih dneh na območju bolnišnice ubili okoli 20 Hamasovih borcev in zasegli številne kose orožja.